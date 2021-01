Hund aus den Augen verloren: Schwerverletzter und Geldstrafen

Neuenhof/Murgenthal

Zwei Verletzte und ein toter Hund bei Unfällen auf dem Fussgängerstreifen

Nur wenige Tage nachdem in Lenzburg eine Fussgängerin starb, ist es am Samstag zu zwei weiteren Unfällen gekommen: In Neuenhof wurde eine 15-Jährige von einem Auto erfasst und schwer verletzt, in Murgenthal verletzte sich eine Fussgängerin, ihr Hund wurde überfahren.