Strafbefehl Hund wirft Frau über den Haufen Ein Hundehalter aus dem Kanton Zug wird bestraft, weil er seine Sorgfaltspflicht verletzt hat.

Wer kennt nicht die lustigen Amateur-Videoclips, welche die Missgeschicke aus dem menschlichen Alltag zeigen. Das Internet ist voll davon. Ein immer wiederkehrendes Motiv ist der übermütige Hund, der ein kräftemässig unterlegenes Kind an der Leine hinter sich herzieht. In etwa so muss es ausgesehen haben, als im nördlichen Teil der Gemeinde Cham zwei Spaziergänger-Parteien mit Hunden aufeinandertrafen. Die Szene endete für eine Hundehalterin mit einer Verletzung und in der Folge mit einem Strafbefehl.

Das ging so: Ein Ehepaar und dessen 7-jährige Tochter spazierten mit ihrem Border Collie – nennen wir ihn Flips – auf einen Feldweg im Gebiet Hattwil. Den Hund liessen sie frei auf der Wiese herumrennen. Dann kam der Familie ein Fussgängerpaar entgegen, welches einen korrekt angeleinten Belgischen Schäfer – dieser soll hier Flops heissen – mit sich führte. Flips wurde nun an die Leine genommen, doch überliess das Ehepaar das Halten dieser der kleinen Tochter. Als Flips Flops sah, stürmte ersterer los, das Mädchen fiel hin und wurde mitgezerrt. Schliesslich konnte es die Leine nicht mehr halten und liess sie gehen.

Flips rannte auf Flops zu. Deren Halterin wollte den mutmasslichen Angriff auf ihren Hund abwehren, indem sie ihr Bein schützend vor ihn stellte. Flips knallte dabei ungebremst ins rechte Knie von Flops' Frauchen, sodass es stürzte und sich an Hand und Knie verletzte – Fazit: zwei Schürfungen und eine Prellung.

Es kostet ihn 500 Franken

Nun hat Flips' Herrchen einen Strafbefehl gekriegt wegen Widerhandlung gegen das Reglement über das Halten von Hunden. Die Zuger Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, als Verantwortlicher für Flips diesen frei auf landwirtschaftlichem Kulturland laufen gelassen zu haben. Und beim Aufeinandertreffen mit der entgegenkommenden Personengruppe habe er missachtet, dass seine kleine Tochter kräftemässig nicht in der Lage sei, Flips so sicher zu halten, dass dieser keine Menschen gefährden könne. Flips' Herrchen muss eine Busse von 250 Franken plus Verfahrenskosten in selber Höhe bezahlen. Der von der Geschädigten verlangte Schadenersatz von 100 Franken muss auf dem Zivilweg eingefordert werden.