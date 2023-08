Verfahren Ein Zuger Ehepaar gerät sich oft in die Haare – die Opferrollen wechseln sich ab In Zug gibt es in einer Wohnung zwischen zwei Eheleuten im Jahre 2022 immer wieder Zoff. Und dies oft auch unter den Augen der Kinder, die heute sechs, respektive vier Jahre alt sind. Mann und Frau langen gleichermassen zu.

Die Sachverhaltsdarstellung in einem Strafbefehlsverfahren ist selten ausladend. Beim Verfahren gegen einen Ehemann, der öfters mit seiner Frau zoffte, reichen die präsentierten Einzelheiten vollends, um sich ein Bild zu machen. Opfer- und Täterrollen wechseln sich ab. Ein verbaler Streit im Frühjahr 2023 war einmal mehr der Auslöser zu einer weiteren Auseinandersetzung der Ehepartner.

Auf dem Gelände der Kantonalen Verwaltung an der Aa befindet sich auch die Zuger Staatsanwaltschaft. Diese fällt Urteile in Form von Strafbefehlen. Bild: Stefan Kaiser (8. 5. 2020)

Einer der im vorliegenden Strafbefehl erwähnten Vorfälle, begann mit Rede und Gegenrede. Als körperliche Komponenten hinzukamen, entglitt dem Ehemann schnell die Initiative. Seine Frau machte ihn widerstandsunfähig, indem sie ihm mit beiden Händen den Mund zuhielt. Später klappte die Ehefrau den Laptop ihres Mannes zu. Dadurch klemmte dieser seine Finger zwischen der Tastatur und dem Bildschirm ein.

Begonnen hat das Hin und Her zwischen den Eheleuten bereits vor etwas mehr als einem Jahr. Im Strafbefehl ist aus dieser Zeit eine Szene geschildert, in der sich der Mann nur noch unter Zuhilfenahme eines Messers aus einer misslichen Situation habe befreien können. Das Messer kam dabei aber in keiner Form zum Einsatz.

Die Staatsanwaltschaft des Kantons Zug sah damals von einer Verurteilung des Ehemannes wegen Drohung ab. Sie begründete diesen Schritt damit, dass die Ehefrau durch diese Bewegungen mit dem Messer «nicht in Angst und Schrecken» versetzt worden sei. Diese beiden Merkmale müssten beide erfüllt sein, um sich unter dieser Strafnorm verantworten zu müssen.

Die Ehefrau hatte im Vorjahr auch entschieden, kein Strafverfahren gegen ihren Gemahl zu eröffnen. Dieser Friede verhalf den Beiden zu einer Auszeit. Diese nutzten sie zu einem Lernprogramm mit dem Titel «Partnerschaft ohne Gewalt». Diese Hilfestellung fürs tägliche Leben erfüllte ihren Zweck beim besagten Paar nicht.

Im Frühjahr 2023 ereigneten sich ein weiterer Übergriff des Ehemannes mit seiner Frau als Opfer. Da sich dieser Angriff innerhalb der halbjährig gültigen Friedensphase ereignete, nahm die Staatsanwaltschaft das Verfahren gegen den Ehemann wieder auf.

Stillhalteverfügung der Ehepartner hielt nicht einmal ein halbes Jahr

Da der Mann sich schon wiederholt mit der Ehefrau zoffte, verurteilt die Zuger Staatsanwaltschaft ihn wegen wiederholter Tätlichkeiten zu einer Busse. Der Messereinsatz anerkannte die Behörde hingegen nicht als Drohung. Bei diesem Ausgang des Verfahrens muss er die Busse (300 Franken) und die Verfahrenskosten (500 Franken) bezahlen.

Wie aus dem Strafbefehl hervorgeht, wohnt der Verurteilte nicht mehr am gleichen Ort wie seine Ehefrau. Dies könnte für eine gewisse Entspannung in dieser zerrütteten Beziehung sorgen.