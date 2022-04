Strafbefehl Wie bei Bud Spencer und Terence Hill: Streit vor einer Zuger Bar endet in massenhaft Ohrfeigen Nach dem Austausch verbaler «Nettigkeiten» flogen die Fäuste.

Das war klassisch: Nachdem sich zwei Männer vor einer Bar in Zug eine verbale Auseinandersetzung geliefert hatten, kam es zur ersten schallenden Ohrfeige. Der heute 28-jährige Beschuldigte versetzte seinem Gesprächspartner mit der flachen Hand einen laut Strafbefehl der Zuger Staatsanwaltschaft heftigen Schlag «gegen das rechte Ohr». Was in einer Prellung der Ohrmuschel des Geohrfeigten resultierte. Beobachtet wurde das Ganze vom Bruder des Beschuldigten und einem Kollegen des Geschlagenen.

Die Brüder entfernten sich kurz von der Szene, kehrten aber kurze Zeit später, offenbar nicht sanfter gestimmt, zurück. Denn nun griffen der Bruder des Beschuldigten und der Kollege des Geohrfeigten ins Geschehen ein. Nur wurde diesmal mit Fäusten und nicht mit der flachen Hand zugeschlagen.

Bruder prügelt auf Kollegen ein

In der zweiten Runde geraten also der Bruder des Beschuldigten sowie der Kollege des Geohrfeigten aneinander. Der Kollege erhält vom Bruder einen Faustschlag auf sein linkes Auge – und geht seinerseits zum Gegenangriff über, packt den Kontrahenten und geht mit ihm zu Boden.

Worauf der Beschuldigte seinem Bruder zu Hilfe eilt und dem Kollegen zuerst einmal einen Fausthieb versetzt, ihn dann mit einer Hand hochzieht und einen weiteren Faustschlag gegen den Kopf folgen lässt. Die Fausthiebe der Brüder bleiben nicht ohne Folgen. Der Kollege des Geohrfeigten zieht sich eine Prellung beim linken Auge, eine Rissquetschwunde beim linken Unterlid, eine Prellung des rechten Daumengelenks sowie eine Prellung der rechten Flanke zu.

Schuldig ist der 28-jährige Mann laut Strafbefehl der leichten Körperverletzung sowie des Raufhandels. Er wird mit einer Geldstrafe (Probezeit: zwei Jahre) von 50 Tagessätzen zu 130 Franken sowie einer Busse von 1625 Franken bestraft. Die Zivilforderungen des Geohrfeigten und seines Kollegen werden auf den Zivilweg verwiesen.

Gegen den Bruder des Beschuldigten wird ein separates Verfahren geführt.