Strafbefehl Zuger Rentnerin stalkt ihren Ex-Partner Eine Frau hat ihrem Verflossenen nachgestellt, gegen seinen Willen versucht, ihn zu heiraten, auf offener Strasse angeschrien und sich als vermeintliche Geliebte ausgegeben. Nun muss sie eine Busse bezahlen und ist vier Jahre auf Probe.

Sie wollte ihre Beziehung auf Biegen und Brechen zurück – und wurde nun mit einem Strafbefehl verurteilt. Denn die Rentnerin aus dem Kanton Zug hatte ihren ehemaligen Partner über vier Jahre hinweg gestalkt. Die Zuger Staatsanwaltschaft stützt sich in ihrem rechtskräftigen Strafbefehl auf das Stalkingprotokoll des Ex-Partners. Im daraus verfassten Strafbefehl zieht sich das Protokoll der Aktionen über insgesamt 74 Punkte. Wobei es offenbar Zeiten gab, in denen die Frau aktiver war und solche in denen gar nichts geschah.

Begonnen hatte es jedoch, nachdem die Beziehung in die Brüche ging. Und zwar so, wie es wohl nach so manchem Beziehungsende läuft: Die Rentnerin schreibt ihrem Verflossenen zahlreiche Nachrichten über ihr Handy, ruft ihn an und schreibt ihm Briefe. Auch erscheint sie immer wieder persönlich an der Haustüre des Mannes, wo sie klingelt.

Gemäss dem Strafbefehl hat der Mann der Rentnerin allerdings «mehrmals unmissverständlich mitgeteilt, dass er keinen weiteren Kontakt wünsche», was die Rentnerin «auch verstanden jedoch nicht respektiert hat».

Mit Zügelwagen und Standesamt

Nach über einem halben Jahr ohne Aussicht auf Wiedervereinigung scheint die Frau ihre Geduld zu verlieren. Sie bestellt ein Zügelunternehmen und lässt ihr ganzes Hab und Gut an die Wohnung ihres Ex bringen. «In der Absicht, bei ihm einzuziehen», wie die Staatsanwaltschaft schreibt. Drei Monate später meldet sich die Rentnerin in der Wohngemeinde ihres Verflossenen an – an dessen Wohnadresse. Und obwohl sie nicht dort wohnt, lässt sie sich Magazine und Zeitschriften auf ihren Namen an die Adresse des Mannes schicken, gibt diese auch gegenüber Dritten – unter anderem einer Inkassofirma – als ihre Wohnadresse an.

Einige Monate später, kurz nachdem die Rentnerin wieder vermehrt an der Haustür erscheint und klingelt, erreicht den Mann ein Anruf der Gemeinde: Ob er den Termin für die Eheschliessung heute vergessen habe. Die Rentnerin hatte sich und ihn beim Zivilstandesamt angemeldet, ohne dass er davon wusste und gegen seinen Willen.

Geldforderung per SMS, Topfpflanze im Milchkasten

Nach der gescheiterten Heirat lässt sie mehrmals andere für sich bei ihrem Verflossenen anrufen. So drei Detailhändler, bei welchen sie Waren bestellt und ihren Kontakt hinterlassen hat. Diese rufen danach den Mann an, um mitzuteilen, dass die Rentnerin die Ware abholen könne. Ebenfalls organisiert sie sich eine neue Telefonnummer und kontaktiert ihren Verflossenen mittels einer Kurznachricht. Sie wisse, dass er nichts von ihr wolle und er habe es ihr deutlich zu verstehen geben. Sie benötige aber um Fuss zu fassen 4000 Franken.

Rund ein Monat später – fast zwei Jahre nach dem Ende der Beziehung – schickte sie ihm Rechnungen, die an sie adressiert waren zum Begleichen. Der Briefkasten scheint nach diesen Versuchen alsbald zu ihrem bevorzugten Objekt zu werden. Insbesondere der Milchkasten, um Sachen zu deponieren: Herzen aus Holz, Damenkleider, Plüschteddy, drei Erdnüsse, eine Katze aus Porzellan und gar eine Topfpflanze sowie ein Schal landeten unter anderem darin.

Sie verfolgt ihn – schreit ihn an

Doch es bleibt nicht bei Briefen und Geschenken. So steht die Rentnerin an einem Frühlingstag plötzlich vor der Haustür mit gepackten Koffern und Taschen – erneut gewillt bei ihrem Ex einzuziehen. Dieser alarmiert per Notruf die Polizei. Nach diesen Rückschlägen zieht sie die Sache in die Öffentlichkeit. Stellt ihm in der Kirche nach, verfolgt ihn, als er auf Anraten des Priesters diese verlässt und berührt ihn bei solchen Aktionen immer mal wieder. Zudem bedrängt sie ihn in seinem Dorf auf der Strasse, fasst ihn an und schreit, sie benötige ein neues Handy. Auch eine Familie, die im selben Wohnblock wie der Mann lebt, wird belästigt. Die Rentnerin sitzt auf deren Vorplatz und verlangt ihren Ex. Später platziert sie einen Blumentopf auf dem Tisch des Gartensitzplatzes.

Die Odyssee endet schliesslich im Vortäuschen einer anderen Liebhaberin. So schreibt die Rentnerin ihrem Ex unter anderem Vornamen Botschaften, schmückt sie mit Herzen und beschenkt den Mann.

Die Frau wurde nun Mittels Strafbefehl des Hausfriedensbruchs und der mehrfachen Nötigung schuldig gesprochen. Sie muss eine Busse von 900 Franken sowie total 4500 Franken Geldstrafe bezahlen – Letztere wird aber mit einer Probezeit von vier Jahren aufgeschoben.