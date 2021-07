Strafbefehl Zwei junge Männer sind für Dutzende Schmierereien verantwortlich Wenn mit Spraydosen und anderem öffentliche oder private Orte verschmiert werden, dann ist das Sachbeschädigung. Dafür werden zwei 19-Jährige bestraft.

Sie haben eine regelrechte Spur der Verwüstung an privaten und öffentlichen Gebäuden, Verkehrssignalen und Nummernschildern in der Stadt Zug hinterlassen. Zwischen September und Dezember 2020 – so gestanden die beiden 19-jährigen Männer – waren sie für Sprayereien und weitere Schmierereien, auch mit sogenannten Permanent Markern, verantwortlich. Der dabei entstandene Schaden wird auf eine fünfstellige Summe geschätzt.

Der eine, ein Schweizer, ist laut Strafbefehl der Zuger Staatsanwaltschaft geständig, in 50 Fällen aktiv an den Sprayereien und Bemalungen an über 20 Orten in der Stadt verantwortlich zu sein. In 20 weiteren Fällen an 9 verschiedenen Orten sei er nur passiv dabei gewesen. Zudem sei er im Besitz von Gewaltdarstellungen gewesen. In zwei auf seinem Mobiltelefon gespeicherten Videos war zu sehen, wie eine Person brutalst von anderen verprügelt wird.

Der zweite junge Erwachsene, ein in der Schweiz geborener italienischer Staatsangehöriger, ist geständig, in 74 Fällen an 42 Orten in der Stadt Zug Mauern, Verteilerkästen, Verkehrsignale, Strassenlampen und mehr besprayt oder bemalt zu haben. In zahlreichen Fällen waren die beiden jungen Erwachsenen auch gemeinsam an den Taten beteiligt. Vorgeworfen wird dem zweiten Mann laut Strafbefehl auch der Besitz eines Schmetterlingsmessers und einer Imitationspistole – also unerlaubter Waffenbesitz – sowie Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz. Er soll 36 rezeptpflichtige Pillen mit dem Wirkstoff Methylphenidat eingenommen haben, ohne über das erforderliche Rezept zu verfügen.

Geldstrafen und Bussen für beide

Beide wurden gemäss Strafbefehl schuldig gesprochen der mehrfachen Sachbeschädigung, der mehrfachen Übertretung des Strassenverkehrsgesetzes sowie der mehrfachen geringfügigen Sachbeschädigung. Der Schweizer wird deswegen und wegen des Besitzes von Gewaltdarstellungen mit einer Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu 30 Franken sowie einer Busse von 1000 Franken verurteilt. Der Vollzug der Geldstrafe wird bei einer Probezeit von 2 Jahren aufgeschoben.

Der italienische Staatsangehörige wird zudem auch schuldig gesprochen der mehrfachen Widerhandlung gegen das Waffengesetz sowie Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Er erhält dafür eine bedingte Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu 30 Franken – Probezeit: 2 Jahre – sowie eine Busse von 1500 Franken. Beide müssen die Kosten für die Verfahren übernehmen.

Ganz aus dem Schneider sind sie aber noch nicht: Laut Strafbefehl werden allfällige Zivilforderungen der Privatkläger auf den Zivilweg verwiesen.