Strafgericht Wertlose Aktien mit vielen Versprechungen viel zu teuer verkauft Die Masche, Wertpapiere zu verhökern, ist mehr oder weniger bekannt. Die Zuger Strafrichtenden hatten in den vergangenen acht Monaten gleich mit drei grossen Prozessen unter dem Übertitel «Anlagebetrug» zu tun. Angeklagt sind aktuell zwei Männer. Inwiefern sie schuld tragen, ist unklar, weil über Vorfragen erst beim Urteilspruch entschieden werden soll.

Zwei Männern in ihren 40ern wirft die Zuger Staatsanwaltschaft gewerbsmässigen Betrug, Gehilfenschaft zu gewerbsmässigem Betrug, Gläubigerschädigung, Urkundenfälschung und einige weitere Straftatbestände vor. Den einen Mann führen zwei Polizisten in Handschellen und Fussfesseln ins Gerichtsgebäude. Gemäss der Anklageschrift sitzt er in einem Schweizer Gefängnis im vorzeitigen Strafvollzug.

Die gesetzeswidrigen Handlungen sollen die beiden in einem Zeitraum zwischen 2006 und 2011 vollführt haben. Die Anklagebehörde hat die Vorwürfe auf 96 Seiten niedergeschrieben. Der Mann, der bereits im Gefängnis sitzt, sagte zu diesem Wälzer nur ein Wort: «Aufgeblasen.»

Frühe Störmanöver bringen der Verteidigung keinen Segen

Die beiden Anwälte der Beschuldigten wollten eigentlich, dass es gar nicht zu einer Verhandlung kommt, denn sie haben in der Fleissarbeit des Staatsanwalts Ungereimtheiten entdeckt. Es sei hier nur eines genannt. Der Verteidiger des bereits einsitzenden Mannes verlangte: «Es sei die Unverwertbarkeit der Privatklägerformulare sowie aller darauf aufbauenden Aktenstücke und Untersuchungshandlungen festzuhalten, und es seien diese Aktenstücke zu separieren.»

Der Rechtsanwalt befand, dass dies notwendig sei, weil die vorerwähnten Unterlagen durch eine Handlung zu den Akten gekommen sei. Er äusserte sich gegenüber den Strafrichtenden, dass es doch nicht angehe, dass in einem solchen Strafverfahren die Anklagebehörde den kurzen Dienstweg wähle. Dieser habe darin bestanden, dass der Staatsanwalt den Privatklägern einen Brief mit einem Formular schickte. Die Angeschriebenen sollen doch bitte dieses Schreiben wieder retournieren. Diese Handlung stösst dem Verteidiger sauer auf:

«Es kann nicht angehen, dass die Staatsanwaltschaft ihre Untersuchungshoheit auf andere Länder ausdehnt und dadurch internationale Vereinbarungen umgeht, welche die Rechte der involvierten Parteien schützen.»

Die geballte Ladung an Vorfragen veranlasste den Referenten dazu, eine längere Verhandlungspause einzulegen, um über die Einwände aus der Verteidigung zu beraten. Die Strafrichtenden zeigten sich aber gegenüber den Einwürfen der Verteidigung nicht empfänglich. Zumindest nicht in diesem Verfahrensstand. Der Verfahrensführer versprach, dass all diese Fragen bei der Urteilsfindung beurteilt würden. Diese Entscheidung begründete er denn auch sehr ausführlich.

Von der Schwierigkeit bei einem Firmengeflecht noch den Durchblick zu haben

Die Befragung eines Beschuldigten offenbarte dann ein Dilemma, dass sich bei solchen Prozessen häufig ergibt. Bei der Befragung durch das Gericht soll sich der Beschuldigte an Handlungen erinnern, die beinahe 15 Jahre zurückliegen. Was das ganze Erinnerungsvermögen auch noch betrübt: Im vorliegenden Fall sind so viele Firmen involviert, dass die Besitzverhältnisse dieser rechtlichen Organisationen dem Lesenden der Anklageschrift wohl erst bei wiederholtem Studium einleuchten. Immerhin sagen die Firmensitze dieser Unternehmen einem etwas mehr. Eine Firma befand sich auf den Komoren, einer Inselgruppe östlich von Afrika, im US-Bundesstaat Delaware, in Spanien, Bolivien und natürlich auch in der Schweiz. Inwiefern die Befragung des Mannes, der bereits im Gefängnis sitzt, hilfreich war, ist unklar. Der andere Mann schwieg und wiederholte wie in einem Hollywoodfilm: «Keine Aussage.» Womöglich hätte eine dritte Person noch mehr Licht ins Dunkle bringen können. Sie ist aber bereits verstorben.

Die Summe, die von Konten der Geschädigten in das verwirrliche Firmengeflecht geflossen ist, beträgt gemäss der Staatsanwaltschaft rund 7,5 Millionen Franken. Zu Schaden kamen gemäss der Anklageschrift 395 Anleger.