STRAFGERICHT ZUG Eine ehemalige Traderin soll den russischen Rohstoffkonzern Mechel um über 1 Million Dollar betrogen haben Eine 44-jährige Ukrainerin steht wegen Betrugsverdachts vor dem Zuger Strafgericht. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr vor, tonnenweise Eisenerz zu günstig verkauft zu haben, um sich unerlaubt Kommissionen zu sichern.

Alles lief problemlos. Am 4. Oktober 2011 treffen sich in Baar die Vertreter eines Zuger Rohstoffhändlers und einer Firma aus Hong Kong. Sie wollen einen Deal dingfest machen, der sich angebahnt hatte: Das Zuger Unternehmen, eine Tochter des russischen Stahl- und Kohlekonzerns Mechel, wird den Kunden in Zukunft mit Eisenerzkonzentrat beliefern – 20000 Tonnen im Monat, auf unbestimmte Zeit, der Preis ist noch offen. Dieses und andere Details soll eine 34-jährige Ukrainerin aushandeln – und zwar so weit, dass es nur noch einer Unterschrift des Chefs bedarf.

Nach der Einigung in Baar verschifft der Rohstoffhändler innert zehn Monaten 204000 Tonnen Eisenerz nach Hong Kong, die Tonne zwischen 85 und 145 Dollar. Was die Chefs in der Schweiz nicht ahnen: Die Kunden aus China überweisen nicht nur Geld auf das Firmenkonto, sondern auch direkt an die Verkäuferin: 205000 Dollar, aufgeteilt in elf Tranchen. Bei den elf Zahlungen bleibt es nicht, bis Februar 2015 soll die Ukrainerin von vier Firmen aus China über 1 Million US-Dollar kassiert haben.

Das Rohstoffunternehmen untersagt seinen Mitarbeitenden aber, Geld von Dritten anzunehmen. Und nicht nur das: Für die Staatsanwaltschaft hat sich die heute 44-Jährige des Betrugs schuldig gemacht. Denn um den Verkauf sicher abschliessen zu können und so an die Kommission zu kommen, habe sie den Verkaufspreis bewusst tief angesetzt; ihren Arbeitgeber also um Geld gebracht.



Die Kernfrage: Was wusste das Management?

Stimmt das? Das zu klären ist Sache des Zuger Strafgerichts, dessen Dreiergremium am Montagmorgen um 9 Uhr an der Stirnseite des Burgbachsaals sitzt. Ihnen gegenüber nehmen der Vertreter der Rohstofffirma, der Anwalt eines weiteren Privatklägers und die Beschuldigte mit ihrem Verteidiger Platz. Noch bevor die Verhandlung richtig startet, stellt dieser etliche Beweisanträge, will chinesische Kunden vernehmen lassen oder Dokumente und E-Mails zu den Beweisen nehmen, die für den Prozess relevant seien. Zur Begründung sagte er:

«Es ist unbestritten, dass meine Mandantin Zahlungen erhalten hat. Umstritten ist aber, ob diese Zahlungen einen Einfluss auf die Preisgestaltung hatten.»

uf die Beweisanträge ging das Gericht vorerst nicht ein und befragte am ersten von vier angesetzten Verhandlungstagen die ehemalige Finanzchefin des Rohstoffhändlers, den Ex-Transportdirektor des Unternehmens sowie die langjährige Leiterin des Rechtsdiensts als Zeugen.



Was wusste das Management?

Im Wesentlichen drehte sich die Einvernahme um die Frage, ob das Management gewusst hat, dass seine Händler Kommissionen kassierten. Das würde den Vorwurf des Betrugs entkräften, so der Anwalt der Ukrainerin: Sobald die Firma Kenntnis von den Zahlungen gehabt hätte, könne man nicht mehr von Arglist sprechen, was der Tatbestand des Betrugs aber erfordere.



Immerhin: Nach dem Grundtenor der Zeugen hat es intern solche Gerüchte gegeben. Wenn auch nur vom Hörensagen, habe in der Firma doch praktisch jeder von einem Trader gewusst, der sich regelmässig sogenannte Kickbacks habe auszahlen lassen. Demgegenüber stellte der Vertreter des Rohstoffhändlers den Zeugen eine Reihe von Fragen, die aufzeigen sollten, welch hohe Standards die Firma im Kampf gegen Korruption pflegt. Die Botschaft der Fragestrategie: Hätte es noch mehr Kommissionszahlungen gegeben und hätte die Firma davon gewusst, sie hätte interveniert. Dass sie nichts getan hat, sei Beweis für das Nichtwissen.



Die Zeugenbefragung verschlang den Grossteil des Tages hin, verlief knackig wie ein warmes Sugus und brachte wenig Verwertbares ans Licht. Damit verhielt es sich gleich wie mit der Befragung der Beschuldigten, die auf einen Grossteil der Fragen die Aussage verweigerte und stattdessen auf ein vorgefertigtes Statement verwies, das sie dem Gericht abgegeben hatte. Offen sind bis jetzt auch die Anträge von Staatsanwaltschaft und Verteidigung. Klar ist derzeit einzig: Ein mündliches Urteil wird es laut der Gerichtspräsidentin keines geben. Man hoffe aber, noch im Sommer zu einem Entscheid zu kommen.