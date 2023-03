Strafgericht Zug Jolanda Spiess-Hegglin gibt sich ungehorsam, um sich selbst zu schützen Die Zugerin Jolanda Spiess-Hegglin wehrte sich vergebens gegen einen Strafbefehl. Die Staatsanwaltschaft warf ihr vor, widerrechtlich Personendaten veröffentlicht zu haben. Dies geschah willentlich und verstiess gegen die Order eines Gerichts.

Die Ankündigung zu einer Gerichtsverhandlung beim Zuger Strafgericht war bar jeder Dramatik. Der Vorwurf lautete «Ungehorsam gegen amtliche Verfügungen.» Wie die Internetplattform Zentralplus.ch am Dienstag meldete, handelte es sich bei der Person, die gegen gerichtliche Anordnungen verstiess, um Jolanda Spiess-Hegglin.

Sie wehrte sich dabei gegen einen Strafbefehl, der sie verurteilte, weil sie in einem Tweet einen Namen nannte, den sie nicht hätte erwähnen dürfen. Auf den ersten Blick tönt es nach einer Lappalie. Laut Bericht ging es bei diesem Verfahren auch darum, wer der Täter und wer das Opfer sei.

Einen Namen nicht geschwärzt

Die an vielen Fronten aktive Zugerin liess durch ihren Verteidiger erklären, dass sie das wahre Opfer sei. Der Vorgang, der Jolanda Spiess-Hegglin in Teufels Küche brachte, war die Veröffentlichung eines amtlichen Dokuments.

Das Gerichtsgebäude des Strafgerichts. Bild: Werner Schelbert (16. Juli 2018)

Spiess-Hegglin schwärzte Passagen, vergass dies aber bei einem Namen. Diese Unachtsamkeit führte nun dazu, dass der Einzelrichter in Strafsachen den Schuldspruch des Strafbefehls stützte. Er habe nicht anders urteilen können, so erklärte der Einzelrichter in Strafsachen laut Bericht seinen Schuldspruch. In diesem Verfahren sei es nicht um schutzwürdige Interessen von Einzelnen gegangen. Vielmehr stehe in diesem Prozess die staatliche Autorität im Fokus.

Bei der Urteilsverkündigung soll der Einzelrichter gesagt haben, dass bei dieser Verhandlung die Fragestellung im Zentrum stehe, was zu tun ist, damit Rechtsgrundsätze nicht zum toten Buchstaben verkommen dürfen.

Aktuell ist noch unklar, ob die in zweiter Instanz verurteilte Jolanda Spiess-Hegglin den Schuldspruch an die nächsthöhere Instanz weiterzieht. Das dürfte im aktuellen Fall das Strafobergericht sein.