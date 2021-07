STRAFGERICHT ZUG Kiloweise Kokain vertickt? Staatsanwalt fordert Landesverweise für Zuger Dealer-Trio Drei Männer aus dem Balkan sollen im grossen Stil mit Drogen gehandelt haben. Es geht um zehn Kilo Kokain, Dutzende Kilo Cannabis, um Hunderttausende Franken, und: um jahrelange Landesverweise. Deshalb geben sich die ehemaligen Partner vor Gericht reuig. Nur einer beteuert seine Unschuld.

Ein Seat, ein Dacia und ein verbeulter VW stehen auf dem Parkplatz, ein Zug rauscht vorbei, ansonsten Stille. Das Quartier in der Zuger Gemeinde macht den Eindruck, als würde hier nie etwas Aussergewöhnliches passieren.

Doch am 27. Mai 2019 herrscht Aufruhr. Die Polizei fährt vor, durchsucht in einem der Häuser eine Wohnung, in der, so der Verdacht, seit Jahren Geschäfte laufen, von denen niemand etwas mitbekommen darf. 9,5 Kilogramm Kokain soll der 50-Jährige verkauft haben, der hier wohnt und der am Donnerstagmorgen in Handschellen und Fussfesseln dem Zuger Strafgericht vorgeführt wird.

Clubbetreiber will nicht mit Kokain gedealt haben

Als er den Saal betritt, sitzen seine beiden Mitbeschuldigten schon dem Richtergremium gegenüber. Die Männer sind angeklagt wegen mehrfacher qualifizierter Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz. Einem droht eine bedingte Freiheitsstrafe von 20 Monaten. Der 50-jährige Serbe aus dem verschlafenen Quartier soll für vier Jahre und neun Monate, sein 51-jähriger Landsmann für sechs Jahre ins Gefängnis. Beide sind im vorzeitigen Strafvollzug.

«Ich bin seit fast zwei Jahren im Gefängnis. Das Schlimmste ist die Ungewissheit», sagte der 50-Jährige mit Boxerschnitt und blauem Hemd, der bis zur Hausdurchsuchung einen Nachtclub geführt hat. Auch in seinem Lokal soll er gedealt haben; über zwei Jahre lang, mal 50, mal 100 Gramm, mal zwei, mal vier Kilo. Kokain für 338'600 Franken, womit er «einen erklecklichen Gewinn» gemacht habe, sagt die Staatsanwaltschaft.

«Stimmt nicht», sagt der Beschuldigte, als ihn Gerichtspräsidentin Carole Ziegler befragt. «Keinen Franken» habe er am Kokain verdient, habe lediglich zwischen Kunde und Verkäufer vermittelt, die sich in seiner Wohnung getroffen hätten. Geld und Stoff hätten sie später und an einem anderen Ort ausgetauscht.

Beschuldigte wollen Landesverweis entgehen

Gut zwei Stunden dauerte die Befragung am ersten von zwei Verhandlungstagen. Abgesehen vom Kokain gab der Vater eines Sohnes die Vorwürfe zu, gestand, eine Hanfindoor-Anlage betrieben und Haschisch und Marihuana verkauft zu haben. Der Beschuldigte sprach von 60 Kilogramm, die Staatsanwaltschaft von 24 Kilo Hasch und rund 180 Kilo Marihuana.

Wie viel auch immer es gewesen ist – augenscheinlich machte dem 50-Jährigen die Aussicht auf eine fast fünfjährige Gefängnisstrafe weniger zu schaffen als der drohende siebenjährige Landesverweis: «Die Schweiz hat mir alles gegeben, ich habe mein halbes Leben hier verbracht», sagte der Beschuldigte mit kehliger Stimme. Er wisse nicht, was er in der Heimat tun würde, schäme sich für seine Taten, habe niemanden «dort unten».

Der Beschuldigte sehe sich als Härtefall, bei dem das Gericht von einem Landesverweis absehen könne, sagte der Staatsanwalt in seinem 45-minütigen Plädoyer:

«Das aber trifft nicht zu, eine Rückkehr wäre ihm ohne weiteres zuzumuten.»

Er sei hier kaum integriert, reise dafür mehrmals jährlich in die Heimat und besitze dort einen Laden und eine Wohnung.

Staatsanwalt: Härtefall wäre bei 44-jährigem Bosnier möglich

Anders lagen die Verhältnisse beim zweiten Beschuldigten, einem 44-jährigen Bosnier, der zusammen mit dem 50-jährigen Clubbetreiber eine Hanfanlage betrieben hatte. Auch dieser war geständig, auch dieser legte alles daran, in der Schweiz zu bleiben. Er habe vier Kinder, eines davon erst zwei Jahre alt. Wenn er zurückmüsse, wäre die Mutter auf sich alleine gestellt, seine Familie habe ihn verstossen, in Bosnien habe er niemanden: «Ich müsste auf der Strasse schlafen», sagte der Büroangestellte, der seit 1992 in der Schweiz ist und der zu 20 Monaten bedingter Freiheitsstrafe verurteilt werden soll. In seinem Fall könne man von einer Verwurzelung ausgehen, sagte der Staatsanwalt. Ob ein Härtefall vorliege, müsse das Gericht entscheiden.

«Offensichtlich kein Härtefall» liege beim dritten Beschuldigten, dem 51-jährigen Serben, vor, der erst 2015 in die Schweiz gekommen ist. Als einziger der Angeklagten bestritt dieser die meisten Vorwürfe, stellte den 50-Jährigen als grossen Boss und sich selber als Handlanger dar. Seine Erklärungen tat der Staatsanwalt als «absurde» und «völlig unglaubwürdige» Schutzbehauptungen ab. Wie dessen Vertreter auf die Unterstellung reagiert, wird sich zeigen: Für den zweiten Verhandlungstag von Freitag sind die Parteivorträge der Verteidiger angesetzt.