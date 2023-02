Allenwinden / Zug Übermüdung am Steuer kostet ein Menschenleben – Autolenkerin der fahrlässigen Tötung schuldig gesprochen Eine Autolenkerin nickt am Steuer ein und überfährt in Allenwinden einen Passanten. Er stirbt noch vor Ort. Nun hat die Staatsanwalt das Strafmass festgelegt.

Ende Juni 2022: Beamte an der Unfallstelle in Allenwinden. Bild: Zuger Polizei

Müdigkeit am Steuer ist ein grosses Thema, mit zahllosen Kampagnen ist schon auf die Gefahren hingewiesen worden. Pausieren, Powernap, Beine vertreten, notfalls das Fahrzeug abstellen und seinen Weg per Taxi oder ÖV fortsetzen. Und doch geschehen sie immer wieder, diese vermeidbaren Unfälle, welche auf Schläfrigkeit und Übermüdung zurückzuführen sind.

Häufig gehen sie glimpflich aus und ziehen lediglich Blechschaden nach sich. Doch gibt es auch Unfälle mit weit schlimmeren Folgen – wie jenen in Allenwinden Ende Juni 2022, als eine 29-jährige Autolenkerin ihren Wachzustand nicht mehr halten konnte, von der Fahrbahn abkam und einen Passanten erfasste, der daraufhin seinen schweren Verletzungen erlag.

Es wäre voraussehbar gewesen

Jetzt hat die Zuger Staatsanwaltschaft den Fall der fehlbaren Autofahrerin behandelt und kommt nach Rekonstruktion des Hergangs zum Schluss, dass sie sich der fahrlässigen Tötung schuldig gemacht hat, weil ein Einnicken am Steuer für die Lenkerin laut Strafbefehl angesichts der Vorzeichen voraussehbar gewesen wäre.

Die Frau, welche im Raum Luzern als Mitarbeiterin bei einem Sicherheitsdienst tätig war, gab zu Protokoll, dass sie sich an jenem frühen Morgen – es war gegen 5 Uhr – auf der Heimfahrt müde gefühlt habe. Um dem entgegenzuwirken, habe sie Eistee getrunken, die Musik lauter gedreht und vor Verlassen der Autobahn in Baar das Fenster kurz geöffnet.

Schliesslich passierte es eingangs Allenwinden dann doch: Auf Höhe der Bushaltestelle Egg übermannte sie der Schlaf, ihr Auto schoss über die Gegenfahrbahn und auf das Trottoir. Just an dieser Stelle wartete ein 61-jähriger Mann auf den Bus.

Das Auto erfasste diesen und kam schliesslich auf dem Grünstreifen beim Wartehäuschen zum Stillstand. Der Mann trug so schwere Verletzungen davon, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Die Eingeschlafene hingegen trug dabei lediglich ein paar Prellungen davon. Medizinische Abklärungen ergaben, dass die Frau keinerlei Alkohol im Blut hatte.

«Krass pflichtwidrig» gehandelt

Die Staatsanwaltschaft zieht nun das Fazit, dass sich die Unfallverursacherin an jenem frühen Sommermorgen in einem so übermüdeten Zustand befunden habe, dass es für sie voraussehbar gewesen sei, am Steuer einzunicken. Bei Beachtung der grundlegenden Pflichten hätte sie es nicht nur beim Eistee, lauter Musik und frischer Luft belassen dürfen, sondern hätte eine Rast eingelegen müssen. Weil sie davon absah, habe sie «krass pflichtwidrig» gehandelt, schreibt die Staatsanwaltschaft im Strafbefehl.

Das Strafgesetz sieht für fahrlässige Tötung eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder aber eine Geldstrafe vor. Für die Autolenkerin in diesem Fall greift gemäss Strafbefehl Letzteres: Sie wird mit 100 Tagessätzen zu 40 Franken bestraft, allerdings auf zwei Jahre Bewährung. Zahlen hingegen muss sie eine Busse von 800 Franken sowie die Verfahrenskosten von knapp 10’000 Franken.