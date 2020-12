Strafverfahren gegen hohen Zuger Polizeimitarbeiter abgeschlossen, das Arbeitsverhältnis aufgelöst Die Staatsanwaltschaft des Kantons Zug hat ein im Dezember 2019 eröffnetes Strafverfahren sistiert. Im Zentrum der Untersuchung stand eine Amtsgeheimnisverletzung.

(haz) Ein am 20. Dezember 2019 im Namen einer Mitarbeiterin der Zuger Polizei veröffentlichter Schriftverkehr enthielt vertrauliche Daten aus dem Einsatzjournal der Zuger Polizei. Diese unterliegen dem Amtsgeheimnis. In der Folge hat die Staatsanwaltschaft des Kantons Zug eine Strafuntersuchung eingeleitet und die Kantonspolizei Zürich mit den entsprechenden Ermittlungen beauftragt. Im Fokus der polizeilichen Ermittlungen stand laut Medienmitteilung der Zuger Strafverfolgungsbehörden die Frage, ob die Mitarbeiterin das E-Mail tatsächlich versendet und dadurch eine Amtsgeheimnisverletzung begangen hat oder ob eine Drittperson durch unbefugtes Eindringen in eine Datenverarbeitungsanlage für den Versand verantwortlich ist.

Es konnten keine Hinweise gefunden werden, dass die Mitarbeiterin die E-Mail-Nachricht versendet hat. Die Ermittlungen nach einer Drittperson als Absender haben zu keinem Ergebnis geführt. Die Staatsanwaltschaft des Kantons Zug hat das Verfahren in der Folge sistiert.

Arbeitsverhältnis wurde beendet

Wie die Zuger Sicherheitsdirektion meldet, sei das Arbeitsverhältnis zwischen dem Chef der Sicherheitspolizei der Zuger Polizei, und dem Kanton Zug im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst worden. Über die Details sei Stillschweigen vereinbart worden.

Der hohe Mitarbeiter der Zuger Polizei soll mit mehreren Mitarbeiterinnen der Polizei und der Verwaltung eine Affäre gehabt haben. Dabei soll er die Frauen auch gestalkt und bedroht haben. Da die Frauen von den anderen Affären erfahren hätten, haben sie sich auch darüber ausgetauscht. Die Frauen fürchteten offenbar sogar um ihr Leben, wie aus E-Mails hervorgehen soll. Über den Kadermann wird darin geschrieben, dass ein hohes Risiko bestehe, dass er sich in seiner Wut und Aggressivität verlieren könnte.