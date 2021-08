Leserbrief Strapazierte Demokratie «Impfung als Garant für das Ende der Pandemie?», Ausgabe vom 9. August

Die Meinung von Kantonsrat Emil Schweizer war zutreffend. Ich kann nur ergänzen: Mit der Impferei läuft gerade das wohl grösste Experiment am Menschen: Noch ist kein Impfstoff definitiv zugelassen! Jeder hat das Recht, selber zu entscheiden, ob er sich dieser Impfung unterziehen will oder nicht. Und zwar ohne, dass sie mit Diskriminierung rechnen muss. Und an alle veganen Menschen: Keiner Impfung ist vegan! Impfstoffe werden generell mit Hilfe von Serum aus Tieren wie Kälbern o.ä. hergestellt. Dem behördlichen Testaufruf folgte das Rennen nach Zertifikaten, weil alle ins Ausland fliegen wollten. Nun kommen sie zurück – je nachdem sogar mit dem Virus oder einer Mutante. Was soll also das Ganze? Hauptsache, die Impfstofffirmen streichen Milliarden ein, ungefragt bezahlt aus unseren Steuern. Die Demokratie wird momentan gewaltig strapaziert.

Ueli Krasser, Hagendorn