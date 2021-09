Strassenarbeiten Wer von Neuheim nach Zürich und auf die Autobahn will, muss einen Umweg fahren Vom 25. bis zum 26. September wird die Sihlbruggstrasse streckenweise für jeglichen Verkehr gesperrt. Dies, damit der neue Deckbelag eingebaut werden kann.

Zum Abschluss der Sanierung der Sihlbruggstrasse in Neuheim wird nun der Deckbelag eingebaut. Die Strasse muss deshalb zwischen der Kibag Kies AG und dem Knoten Blatt von Samstag, 25. September, 5 Uhr, bis Montag, 27. September 2021, 5 Uhr, für jeglichen Verkehr gesperrt werden, teilt die kantonale Baudirektion mit.

Die Sperrung erfolge in zwei Etappen, sodass die Erschliessung der Industriestrasse am Samstag von Neuheim beziehungsweise am Sonntag von Sihlbrugg her gewährleistet ist. Die Durchfahrt von Neuheim nach Sihlbrugg sei jedoch sowohl am Samstag als auch am Sonntag nicht möglich.

Ersatzhaltestelle für die Busse

Während der Vor- und Nacharbeiten wird der Verkehr wie schon während den Sanierungsarbeiten mittels einer Lichtsignalanlage oder durch einen Verkehrsdienst geregelt. Die Busse der Linie 31 verkehren während des Deckbelageinbaus als separate Linien zwischen Baar Bahnhof und Neuheim Sarbach, wo der Bus an einer Ersatzhaltestelle wenden wird. Die Haltestelle Neuheim Tal wird am besagten Samstag nicht bedient. Am Sonntag verkehrt der Bus gemäss Fahrplan zwischen Baar Bahnhof und Neuheim Dorf.

Bei Schlechtwetter würden die Arbeiten auf Samstag, 2. Oktober bis Montag, 4. Oktober verschoben. (bier)