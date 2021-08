Strassenprojekt Neuer Deckbelag für die Steinhauserstrasse in Zug Die Vorarbeiten für das Projekt beginnen am Montag, 23. August.

Die Strasse ist in einem schlechten Zustand. Bild: PD

(rh) Der Belag der Steinhauserstrasse in Zug ist in einem allgemein schlechten Zustand und muss saniert werden. Die Instandstellung des Abschnitts Rank–Riedmatt soll am Wochenende vom 4. auf den 5. September erfolgen. Die Vorarbeiten für den Einbau eines lärmarmen Deckbelags beginnen am kommenden Montag, 23. August, wie die kantonale Baudirektion mitteilt.

Auf dem rot markierten Bereich der Steinhauserstrasse wird ein lärmarmer Belag eingebaut. Bild: PD

Der Einbau des Strassenbelags erfolgt in zwei Etappen. Dazu ist am Sonntag, 5. September, eine entsprechend signalisierte Umleitung via Alpenblick notwendig. Die Steinhauserstrasse wird dabei als Einbahnstrecke in Richtung Zug betrieben. Der motorisierte Individualverkehr und die Busse in Richtung Steinhausen verkehren via Alpenblick. Am Samstag, 4. September, werden die Bushaltestellen Rank und Riedmatt normal bedient. Die Nutzerinnen und Nutzer der Busse in Richtung Steinhausen müssen beim Aus- beziehungsweise Einsteigen mit erschwerten Bedingungen rechnen. Ein Verkehrsdienst weist die Reisenden vor Ort ein.

Reisezeit mit den Bussen verlängert sich

Am Sonntag, 5. September, verkehren die Busse Richtung Zug ohne Einschränkungen. Aufgrund des Einbahnverkehrs auf der Steinhauserstrasse verkehren die Busse in Richtung Steinhausen/Ammannsmatt via Alpenblick. Zwischen dem Einkaufszentrum Zugerland und der Ammannsmatt wird ein Shuttlebetrieb eingerichtet. Als Ersatz der Bushaltestelle Riedmatt dient die Haltestelle Lorzen. Die Reisezeit mit den Bussen verlängert sich um maximal zehn Minuten.

Erschwerte Zu- und Wegfahrten

Die Zu- und Wegfahrten zu den Liegenschaften sind am Wochenende des 4. und 5. Septembers erschwert. Die Erschliessung der Liegenschaften ist nicht immer möglich und es muss mit Wartezeiten von 45 bis 60 Minuten gerechnet werden. Da die Durchführung der Bauarbeiten witterungsabhängig ist, können Verschiebungen auf das nächstfolgende Wochenende vom 11./12. September nicht ausgeschlossen werden. Über die genauen Bautermine informiert das kantonale Tiefbauamt frühzeitig. Entsprechende Hinweise finden sich auf der Webseite www.zg.ch/baustellen. Die Bauherrschaft trifft die nötigen Vorkehrungen, um Verkehrsbehinderungen auf ein Minimum zu beschränken.