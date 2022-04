Streethockey Auf den Kantersieg der Oberwil Rebells folgt eine Seltenheit Nach dem ersten Wochenende ist die NLA-Halbfinalserie zwischen Oberwil und Sierre ausgeglichen.

Oberwils Thomas Hohl (am Ball) beschäftigt die Walliser Defensive mit Steve Kummer. Bild: Mathias Blattmann (Zug, 2. April 2022)

Im ersten Match der ersten Halbfinal-Doppelrunde luden die Oberwil Rebells am Samstag zu Hause gegen die Sierre Lions. Trotz eisiger Temperaturen präsentierte sich das Spielfeld der Sika Rebells Arena bespielbar. Die Gastgeber begannen die Partie engagiert und temporeich. Sie präsentierten sich im ersten Drittel offensiv bemüht, jedoch fehlte einige Male das nötige Abschlussglück oder bisweilen die letzte Konsequenz vor dem gegnerischen Tor.

Auch im Spielaufbau schlichen sich vereinzelt Fehler ein, die den Zuger vor allem in den ersten zehn Minuten mehr defensive Arbeit einbrachten als gewünscht. Der Rebells-Trainer Tibor Kapanek hatte jedoch wieder einmal sein Team taktisch bestens vorbereitet.

Rückkehrer ist die grosse Figur

Im zweiten Spielabschnitt zahlte sich dies schliesslich aus. Mit geradlinigem Spiel durch die Mittelzone konnte sich das Heimteam vermehrt längere Zeit in der gegnerischen Zone festsetzten und den Druck erhöhen. Der abgeklärte Verteidiger Aaron Iten, der nach mehrmonatiger Absenz wieder zurück in der Aufstellung war, stellte mit einem satten Direktschuss das Skore auf 1:0. So waren die Weichen für weitere Angriffe gestellt und wenig später fanden zwei weitere Bälle den Weg hinter den Sierre-Goalie Pont.

Dieses 3:0 für die Rebells vermochten die Lions aus dem Wallis im letzten Drittel im ersten Einsatz zu verkürzen. Mehr lag jedoch für die Gäste nicht drin – die Rebells fanden zu ihrem abgeklärten und kontrollierten Spiel und erzielten weitere Treffer. Der erste Torschütze war auch der letzte des Tages: Aaron Iten traf zum 6:1. Er sagte anschliessend: «Ich fühle mich bestens in meiner Rolle im Team. Es ist mir wichtig, nach meiner längeren Absenz dem Team gleich in solch wichtigen Spielen helfen zu können.»

Keine Tore nach 60 Minuten

Einen Tag später lief die Oberwiler Offensivabteilung mit weniger Effizienz als noch am Vortag. Sierre präsentierte sich zuhause vor vielen Anhängern sehr hartnäckig und erspielte sich einige Topchancen vor Rebells-Hüter Andrea Pagano, der dem glanzvollen Auftritt von Sandro Iten vom Vortag in keiner Weise nachstand.

Die Zuger waren augenscheinlich wegen der weicheren Bälle und der etwas feineren Unterlage in Sierre von ihrem geradlinigen Spiel abgekommen. Sie spielten vielfach ungefährlich in der Offensive und verloren viele Bälle in unnötigen Situationen. Sierre wartete derweil gekonnt auf seine Möglichkeiten zu Kontern und fuhr diese konsequenterweise auch mit viel Tempo.

Doch beide Teams konnten auf überragende Torhüter zurückgreifen, die weder in Unterzahl noch bei spielerischem Gleichstand kein einziges Mal hinter sich greifen mussten. Eines der seltensten Ergebnisse im Streethockeysport nach 60 Minuten war Tatsache – 0:0.

Der Torjäger geht vergessen

In der ersten von zwei fünfminütigen Overtimes zeigten die Gäste aus Zug einen dominanten Auftritt. Doch alle Mühe war vergebens, kein Abschluss der Rebells wies genügend Durchschlagskraft auf, um das Spiel zu entscheiden. Dies war wenig später auf der anderen Seite der Fall: Im ersten Einsatz der zweiten Verlängerung ging Mario Paulik, Sierres bekannter Schütze, nach einer kleinen Unkonzentriertheit in der Defensive im Slot vergessen und erwischte den chancenlosen Pagano unter dem Schoner.

Der Rebells-Assistenztrainer Raphael Enzler analysierte das Wochenende folgendermassen: «Diese 0:1-Niederlage schmerzt im ersten Moment, doch wir sind immer noch auf Kurs und wollen nächstes Wochenende unsere besten Saisonleistungen zeigen.» Dann wartet erneut eine Doppelrunde mit einem Heimspiel am Samstag und einem Gastspiel im Wallis am Sonntag. In der zweiten Halbfinalserie gewann der SHC Grenchen-Limpachtal beide bisherigen Matches gegen den SV Gals und kann im nächsten Spiel das erste Team sein, das sich für die Finalserie qualifiziert.

Oberwils Reserven gewinnen erste Partie

Gleichzeitig laufen auch die Playoffs in der Nationalliga B, wo sich die zweite Mannschaft der Oberwil Rebells bisher von ihrer besten Seite präsentiert. Im Viertelfinal bezwangen die Zuger den SHC Diabla in zwei Spielen. Die Halbfinalserie gegen GrenchenII eröffneten die Rebells mit einem starken Auftritt am Sonntag und fuhren einen 9:6-Auswärtssieg ein.