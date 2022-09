Streethockey Den Rebells gelingt die Revanche: 7:3-Sieg gegen Grenchen-Limpachtal Die Oberwiler bezwingen den Schweizer Meister mit 7:3 in der Nationalliga A.

Die Spieler konnten den Gameplan von Rebells-Trainer Tibor Kapanek (links) letztlich umsetzen. Bild: Matthias Jurt (Zug, 17. Oktober 2020)

Die Oberwil Rebells begannen das Spiel im regnerischen Grenchen mit viel Druck auf das gegnerische Tor. Sie drängten die Solothurner von Anfang an in ihr Drittel zurück. Die Gastgeber konnten mit dem Tempo der Rebells nicht mithalten, dank zweier Treffer von Raphael Enzler stand es schnell 2:0 für Oberwil.

Durch die Führung nahm die Konzentration der Rebells ab. Sie gingen nicht mehr mit letzter Konsequenz in die Zweikämpfe. Ihnen unterliefen unnötige Ballverluste in der ­Mittelzone, und sie nahmen mehrere Zwei-Minuten-Strafen. Die Solothurner nutzten die vielen Fehler. Durch einen Doppelschlag binnen zwei Minuten glichen sie die Partie aus. Dies stachelte die Gäste an. Noch vor der ersten Pausensirene schossen Noa Wolf und Raphael ­Enzler sie mit 4:2 in Führung.

Am Ende war es souverän

Im Mitteldrittel zeigten die Zuger wieder ihre spielerische und athletische Überlegenheit und dominierten das Geschehen. Im Powerplay traf Tim Müller mit einem platzierten Schlagschuss zum 5:2, David Kapanek erhöhte in der 36. Minute auf 6:2. Im letzten Abschnitt liessen die Rebells nichts mehr anbrennen und brachten die drei Punkte schliesslich mit einem 7:3-Erfolg in die Zentralschweiz. Oberwil liegt in der Tabelle ohne Punktverlust vorn, gleichauf mit Sierre, das gegen Belp mit 5:1 siegte.

In Grenchen kam Rafael Gisler zu seinen ersten Einsatzminuten in der NLA. Nach der Partie meinte der gelernte Rebells-Verteidiger: «Vor dem ersten Einsatz war ich nervös. Aber durch die Unterstützung der Teamkollegen und die positiven Zurufe konnte ich die Nervosität in Spielfreude und Kraft ummünzen.» Gisler sagte hinsichtlich der nächsten Matches: «Wir dürfen vor allem in der offensiven Zone nicht mehr so viele Strafen nehmen, zudem muss die Kommunikation auf dem Platz viel besser werden.»

Auch das A-Junioren-Team der Oberwiler war erfolgreich. Nach einem 5:0-Sieg liegt es mit der vollen Punkteausbeute an der Spitze.