Streethockey Die Oberwil Rebells setzen den Siegeszug fort Beim 3:1-Erfolg gegen Kernenried-Zauggenried in der NLA zittern die Zuger unnötigerweise.

Freude über den dritten Saisonsieg bei den Rebells. Bild: Maria Schmid (Zug, 2. Oktober 2022)

Während der ersten beiden Spielen hing bei den Oberwil Rebells eine Menge von der zweiten Linie rund um den Flügelstürmer Raphael Enzler ab. Er hatte genau die Hälfte aller Tore erzielt und sich als entscheidender Faktor in der Zuger Offensive herausgestellt.

Im ersten Heimspiel der Saison gegen Kernenried war es jedoch zuerst die nominell erste Oberwiler Linie, die für Aufsehen sorgte. Der schnelle Raffaele Cioffo entwischte der gegnerischen Abwehr mit einer schönen Körpertäuschung und konnte nur noch durch ein Foul vom Torabschluss gehindert werden – Penalty für die Zuger. Cioffo stellte sich dieser Aufgabe in der 9. Minute gleich selbst und verwertete gekonnt durch die Beine des Torhüters zum 1:0.

Zwei Minuten später wurde dann auch die erwähnte zweite Rebells-Linie den Erwartungen gerecht. Im Powerplay erzielte Enzler nach einem Querpass von Tim Müller durch die gegnerische Box das 2:0.

Raphael Enzler (in Weiss) erzielt das zweite Tor. Bild: Maria Schmid (Zug, 2. Oktober 2022)

Danach hatten die Oberwiler das Spielgeschehen weiterhin im Griff, doch die Effizienz liess nach. Viele Schüsse verfehlten das Tor mehr oder weniger knapp, und sie verpassten es, das Spiel vorzeitig zu entscheiden.

Im Mitteldrittel, kurz bevor die Rebells den gewohnten Torhüterwechsel von Sandro Iten und Andrea Pagano vollzogen, schossen die Berner im Powerplay den Anschlusstreffer. Entgegen dem Spielverlauf stand es zu Beginn des letzten Abschnitts nur noch 2:1 für die Zuger.

Mit einem Mann mehr zum Erfolg

In der Folge konnte das Heimteam vermehrt in Überzahl spielen, worauf von Trainer Kapanek in letzter Zeit im Training häufig der Fokus gesetzt wurde. In der 50. Minute führte eine solche Powerplay-Situation zum dritten Treffer. Tobias Rohdewald war mit einem abgelenkten Schuss von der blauen Linie erfolgreich.

Anschliessend liessen die Rebells den Gegner nicht mehr gefährlich werden. Sie feierten vor über 100 Zuschauern einen 3:1-Sieg und liegen mit dem Punktemaximum an der Spitze der NLA-Tabelle.

Der Oberwiler Verteidiger Aaron Iten sagte kurz nach dem Spiel dennoch selbstkritisch:

«Eine solche Partie müssen wir einfach früher entscheiden. Die Effizienz in der Offensive war heute nicht so, wie wir es uns wünschen, daran muss definitiv gearbeitet werden.»

Die zweite Mannschaft der Rebells verpasste es hingegen ihren ersten Saisonsieg zu bestätigen und verlor im zweiten NLB-Match in Bettlach mit 3:5. Spitzenreiter ist der SHC Bonstetten Wettswil.