Streethockey Die Rebells empfangen am Samstag den Leader Im NLA-Spiel gegen La Chaux-de-Fonds wollen die Oberwiler die jüngste Niederlage vergessen machen.

Zug: Streethockey NLA, Oberwil Rebells spielen gegen die SHC Bulldozers Kernenried-Zauggenried. Im Bild: Jubel bei den Oberwiler Rebells nach dem Tor zum 2:0. Bild: Maria Schmid (Zug, 2. Oktober 2022)

Am vergangenen Wochenende mussten sich die Oberwil Rebells ein erstes Mal geschlagen geben (2:4 in Sierre). Der Stürmer Gregory Blättler sagt vor dem nächsten Match am Samstag gegen La Chaux-de-Fonds (Samstag, 14 Uhr, Sika-Rebells-Arena): «Wir müssen eine Reaktion zeigen und aus den Fehlern, die uns diese Partie gekostet haben, lernen.»

Ein einfaches Unterfangen wird dies jedoch keineswegs. Schliesslich ist der bevorstehende Gegner aus La Chaux-de-Fonds aktueller Tabellenführer. Trotzdem stehen die Vorzeichen für die Rebells nicht schlecht. So konnte man das Auswärtsspiel gegen die Neuenburger im September mit 5:3 für sich entscheiden.

Daran will man aus Zuger Sicht anknüpfen. Des Sieges soll man sich allerdings nicht zu sicher sein, mahnt Gregory Blättler: «Es wird sicher eine ganz andere Partie als auswärts in La Chaux-de-Fonds.»