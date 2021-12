Streethockey Die Rebells wollen im Schweizer Cup überwintern Die Oberwiler gastieren im Cup-Achtelfinal am Sonntag in La Chaux-de-Fonds.

Die Oberwiler mit Max Müller (am Ball) haben zuletzt Selbstvertrauen getankt. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 21. November 2021)

Die Oberwil Rebells reisen am Sonntag nach La Chaux-de-Fonds zum Achtelfinalspiel im Cup (Spielbeginn um 14 Uhr). Captain Patrick Döbeli sagt zur Ausgangslage: «Die Neuenburger sind ein sehr aufsässiger Gegner. Mit Kylian Ziöryen verfügen sie über einen der stärksten Torhüter der NLA, deshalb braucht es am Sonntag umso mehr Überzeugung in ihrer Platzhälfte.»

Auch die zweite Mannschaft der Oberwiler (NLB) ist noch im Cup. Am Sonntag geht es für sie nach Dorenaz zum SHC Diabla (ab 14 Uhr). (bier)