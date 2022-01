Streethockey Fitte Rebells reisen am Samstag in den Neuenburger Jura Das Nachtragsspiel im Streethockey-Cup gegen La Chaux-de-Fonds steht auf dem Programm.

Im Vorwärtsgang: Thomas Hohl von den Oberwil Rebells. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 21. November)

Nachdem das Spiel aufgrund des Schneefalls am 12. Dezember verschoben worden ist, bestreiten die Oberwil Rebells zum Auftakt ins neue Jahr am Samstag ihr Cup-Achtelfinalspiel auswärts gegen den SHC La Chaux-de-Fonds (Spielbeginn um 14 Uhr). Die Zuger hielten sich in der Winterpause im Fitnessstudio, auf dem Platz und mit Spinning für die entscheidende Phase der Qualifikation und die anschliessenden Playoffs in Form.

In der ersten Cup-Runde eliminierten die Rebells die Sierre Lions, die als Mitfavoriten galten, eliminieren konnte. Nun wartet mit den Neuenburgern eine weitere grosse Hürde. La Chaux-de-Fonds liegt momentan auf dem vierten Platz der NLA-Tabelle.

Ein zäher Gegner

Zur Ausgangslage sagt Rebells-Captain Patrick Döbeli: «Die Neuenburger sind ein sehr aufsässiger Gegner, der durch Schnelligkeit, intensive Laufarbeit und eine starkes Kollektiv überzeugt. Mit Kylian Ziöryen verfügen sie über einen der stärksten Torhüter der Liga, deshalb braucht es am Sonntag umso mehr die letzte Überzeugung in ihrer Platzhälfte.» Döbeli erinnert daran, dass sein Team in den letzten Bemühungen stets Mühe gegen diesen Gegner bekundete, «insbesondere mit ihren schnellen Kontern». (mab)