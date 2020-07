Streit auf dem Trottoir: Die Zuger Polizei sucht Zeugen Ein Fussgänger hat einen Velofahrer zu Fall gebracht und sich anschliessend von der Unfallstelle entfernt. Der Zweiradlenker wurde leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

(mua) Der Vorfall ereignete sich am Dienstagmittag, 14. Juli, um zirka 12 Uhr, bei der Unterführung an der Chamerstrasse in Zug. Ein 65-jähriger Velofahrer sei unerlaubterweise auf dem Trottoir von Cham kommend in Richtung Zuger Innenstadt gefahren, schreiben die Zuger Strafverfolgungsbehörden in einer Mitteilung vom Mittwoch. Bei der Unterführung vor der Abzweigung «Strandbad» kam ihm auf der gleichen Trottoirseite ein Pärchen entgegen.

Beim Kreuzen packte der Fussgänger den Velofahrer am Arm, so dass dieser zu Fall kam und auf die Strasse stürzte. Anschliessend entstand laut Mitteilung zwischen den Beteiligten ein kurzes Wortgefecht, worauf sich das Paar von der Unfallstelle entfernte. Der 65-jährige Velofahrer wurde beim Sturz leicht verletzt und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung.

Polizei bittet um Mithilfe

Personen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Einsatzleitzentrale der Zuger Polizei zu melden (Telefon 041 728 41 41). Insbesondere werden die beiden am Vorfall beteiligten Fussgänger gesucht. Sie werden aufgefordert, sich von sich aus zu melden. Zudem wird ein weiteres Pärchen gesucht, welches dem gestürzten Velofahrer geholfen, sich anschliessend aber ebenfalls entfernt hat.