Strolchenfahrt endet für betrunkenen Teenager in Rotkreuz mit einem Selbstunfall Ein Jugendlicher war ohne Führerschein, betrunken und viel zu schnell mit dem Auto seines Vaters unterwegs. Die Fahrt endete mit einem Selbstunfall, als er in Rotkreuz gegen eine Strassenlaterne fuhr.

Der Selbstunfall ereignete sich am Freitagabend, kurz nach 22 Uhr auf der Chamerstrasse in Rotkreuz, wie die Zuger Polizei am Sonntag mitteilt. Der 15-jährige Lenker nahm das Fahrzeug seines Vaters und fuhr zusammen mit zwei 16-jährigen Kollegen im Kanton Zug umher. Der Jugendliche verlor schliesslich die Kontrolle über das Auto und kollidierte mit einer Strassenlaterne. Verletzt wurde dabei niemand, es entstand aber ein Sachschaden von mehreren Tausend Franken.

Die Einsatzkräfte der Zuger Polizei stellten beim Lenker Alkoholsymptome fest, so ordnete der Pikett-Jugendanwalt eine Blut- und Urinprobe im Spital an. Einige Minuten vor dem Selbstunfall wurde der Jugendliche zudem von einer semistationären Radaranlage an der General-Guisan-Strasse in Zug erfasst. Er war mit einer Geschwindigkeit von 90 Kilometer pro Stunde unterwegs. Auf dem erwähnten Streckenabschnitt gilt die Höchstgeschwindigkeit von 50 Kilometer pro Stunde.

Der 15-Jährige wurde in Haft genommen und dem Jugendanwalt zugeführt. Er muss sich wegen verschiedenen Delikten vor der Jugendanwaltschaft des Kantons Zug verantworten.