Studie soll aktuelle Zentrumslast der Stadt Zug zutage fördern Die SVP-Fraktion des Stadtparlaments will den Stadtrat mittels einer Motion verpflichten, die Zentrumslasten der Stadt Zug in Erfahrung zu bringen. Sie zielt damit auf eine Reform, über die noch vor dem Sommer im Kantonsrat debattiert wird. Charly Keiser

Wie hoch sind die Stadtzuger Zentrumslasten? Dieser Frage ging der Stadtrat bereits mehrere Male nach. Dies aufgrund von Motionen der SVP (1997) sowie der FDP (2007). 2005 beauftragte der Stadtrat die Firma BHP Hanser und Partner AG mit der Analyse «Finanzielle Lasten im Vergleich zu den Umlandgemeinden». Diese wurde 2006 mit den Berechnungen zu den «Zentrumsnutzen / -Lasten» ergänzt und 2007 mit dem «Kostenvergleich über alle Zuger Gemeinden und Schweizer Städte» erweitert. Der ergänzende Bericht lag 2009 vor.

Die SVP-Fraktion des Grossen Gemeinderats der Stadt Zug (GGR) verlangt nun in einer Motion, dass «mittels einer wissenschaftlichen Studie und analog zu 2009, festzustellen sei, ob die Zentrumslasten in der Stadt Zug heute bereits über 30 Millionen Franken betragen». Der Hintergrund: Im Bericht von 2009 wurden die jährlichen Zentrumslasten für die Stadt auf 15 bis 20 Millionen Franken geschätzt. Davon ausgenommen: die Ausgleichszahlungen in den Zuger Finanzausgleich (ZFA). 2019 belaufe sich der ZFA-Betrag der Stadt auf 53,46 Millionen Franken, schreibt die SVP und rechnet die Ergebnisse von 2009 hoch. «Bei einer Nettomehrbelastung von 1000 Franken pro Einwohner betragen die Zentrumslasten heute mindestens 30 Millionen Franken. Das würde bedeuten, dass die Belastung der Stadt zusammen mit dem ZFA von über 53 Millionen die jährliche Summe der juristischen Steuereinnahmen übertrifft.» Denn diese hätten 2017 zirka 80,8 Millionen Franken betragen. «Unsere Motion ist absolut konstruktiv gemeint», sagt Philip C. Brunner (SVP), Präsident der Geschäftsprüfungskommission. «Wir wollen, dass die Diskussion um die Zentrumslasten in der Stadt Zug neu geführt wird.» Brunner verhehlt nicht, dass so die Informationen zur Belastung der Stadt bei der anstehenden Aufgabenreform zwischen dem Kanton und den Gemeinden einfliessen sollen.

Diese Woche sei die letzte Ausschusssitzung und in rund einem Monat komme die Reform in den Regierungsrat, sagt Finanzdirektor Heinz Tännler. «Und noch vor dem Sommer kann der Kantonsrat über die Aufgabenreform debattieren.»