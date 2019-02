Supermond konkurrenziert den Sonnenuntergang Vor 50 Jahren betraten Menschen erstmals den Mond und im Moment ist dieser der Erde ganz nah: Gutes Wetter vorausgesetzt, kann nämlich morgen und übermorgen am Zugersee ein ganz besonderes Spektakel beobachtet werden - wie bereits heute morgen. Charly Keiser

Spektakulär verabschiedete sich der Supermond vom Morgenhimmel über dem Zugersee. (Bild: Charly Keiser (19. Februar 2019, um 7.14 Uhr))

Langsam nähert sich der Mond dem Horizont. Oder besser gesagt: Die Erde dreht sich langsam gegen Osten – und der Mond geht im Westen unter. Dank des perfekten Wetters konnte der Untergang des sogenannten Supermonds heute Morgen in Zug perfekt beobachtet werden.

Je näher der Mond am Horizont war, je heller wurde es. Dies, weil die Sonne bald aufging und die Morgendämmerung stetig voranschritt. Denn weniger Licht liess den Mond greller und orangefarbener aussehen und mit der fortschreitenden Zeit nahm die sichtbare Helligkeit des Mondes und dessen Streifen im Zugersee zusehends ab. Kurz vor dem Erreichen des Horizonts beeinträchtigte die Erdatmosphäre die Sicht auf den Trabanten zusätzlich. Immer milchiger und fahler wurde die Mondscheibe, die noch ein paar Minuten zuvor grell leuchtete und eine ebenso grelle Reflexion auf den Zugersee zauberte.

Statistische Seltenheit

Ein Monduntergang am Morgen vor dem Sonnenaufgang und bei gutem Wetter ist, rein statistisch gesehen, selten. Doch auch morgen Mittwoch und am Donnerstag kann das besondere Spektakel am Zugersee nochmals beobachtet werden. Zumindest wenn die Wetterprognose zutrifft.

Der Grund für den besonders grossen Mond ist die geringe Distanz des Trabanten zur Erde. So wies der Mond heute Morgen um 10.02 Uhr eine Distanz von «nur noch» 356 761 Kilometer zur Erde auf. Normalerweise sind es durchschnittlich 382 900 Kilometer. Die Mondkugel erscheint uns deshalb von der Erde aus gesehen um sieben Prozent grösser und 30 Prozent heller als bei den normalen grossen Entfernungen.

Natürlich muss der Mond «voll» oder fast «voll» sein, damit seine Sichtbarkeit entsprechend gross ist. Vollmond war heute um 16.53 Uhr und auch morgen und übermorgen ist unser Trabant noch zum grössten Teil von der Sonne beschienen und darum gut sichtbar und hell.

Hinweis

Schicken Sie uns Ihr schönstes Bild vom Supermond an: go.luzernerzeitung.ch/supermond.