VEREINE&VERBÄNDE SVP Kanton Zug startet fulminant ins Wahljahr 2023 DIE SVP des Kantons Zug traf sich in Neuägeri zum Neujahrsapéro.

Das Restaurant Schmidtli in Neuägeri war bis auf den letzten Platz gefüllt. Die SVP des Kantons Zug traf sich im Wahljahr 2023 zum Neujahrsapéro. Nach dem für die kan­tonale SVP erfolgreichen und ereignisreichen Jahr 2022, begrüsste der Präsident Thomas Werner die anwesenden SVP-Mitglieder, Gäste und Amtsträger in der prall gefüllten und sehr gemütlichen Gaststube in Neuägeri zum traditionellen Neujahrsapéro.

Mit dem Rückenwind des Wahlerfolges 2022 sollen auch die nationalen Wahlen 2023 erfolgreich bestritten werden. Die Wichtigkeit, dass der Kanton Zug in Bundesbern durch Zuger SVP-Politiker vertreten ist, zeigte das Referat von Gastredner Nationalrat Christian Imark eindrücklich auf.

Die Themen Freiheit und Selbstbestimmung, sichere Energieversorgung, Sicherheit und die Bekämpfung der masslosen Zuwanderung müssen konsequent angepackt werden. Allein 2022 sind netto 200000 Menschen in die Schweiz eingewandert, viele davon direkt in unsere Sozialwerke. Die masslose Zuwanderung der letzten Jahre führte dazu, dass heute bereits neun Millionen Menschen in der Schweiz leben. Dies führt zu Stress und Problemen. Es braucht mehr Wohnungen, Strassen, Energie, mehr Platz und immer mehr Regulierung. Dadurch wird einerseits die Freiheit jedes Einzelnen eingeschränkt, andererseits leiden darunter Natur und Biodiversität.

Für die SVP Kanton Zug: Präsident Thomas Werner