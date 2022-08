Vereine&Verbände SVP Menzingen führte traditionellen Brunch durch Jedes Jahr an Mariä Himmelfahrt lädt die Partei zum Brunch. Heuer waren auch einige Nationalräte vor Ort.

Wie jedes Jahr an Mariä Himmelfahrt lud die SVP Menzingen zum Brunch auf dem «Schäflihof» von Niklaus Elsener in Edlibach ein. Nationalrat Mike Egger aus St.Gallen und Regierungsrat Heinz Tännler aus Zug waren die diesjährigen Gastredner. Sie wurden herzlichst von Kantonsrat und Parteipräsident Karl Nussbaumer empfangen. Wie bereits vor Corona war die Halle mit über 140 Teilnehmern besetzt. Wie immer durften sich die Besucher an einem äussert reichhaltigen Brunch-Buffet bedienen und für die Kinder wurde sogar ein Kinderhort mit zwei Betreuerinnen und Betreuern zu Verfügung gestellt.

In seiner Ansprache warnte Nationalrat Mike Egger vor einer Strommangellage. Die SVP fordert deshalb seit Monaten die Einsetzung eines Stromgenerals mit dem Auftrag, Varianten für eine sichere, möglichst unabhängige und bezahlbare Energieversorgung auszuarbeiten.

Die Linken und Grünen jedoch wollen die freie Marktwirtschaft durch eine ökologische Planwirtschaft ersetzen. Zudem unterschlagen sie, dass der höhere Energieverbrauch auch von der massiven Zuwanderung verursacht wird.

Stromabschaltungen hätten verheerende Auswirkungen in vielen Lebensbereichen: von der Verarbeitung und Lagerung von verderblichen Lebensmitteln über ein Verkehrschaos bis zu dunklen Wohnungen. Trotzdem ist es fraglich, ob man in Bern den Ernst der Lage wirklich erkannt hat. Der Präsident der vom Bundesrat eingesetzten Elektrizitätskommission, zuständig für die Überwachung der Versorgungssicherheit, empfahl in einem Zeitungsinterview, dass sich die Bevölkerung mit Kerzen und Brennholz eindecken solle. Über solche Aussagen kann man nur den Kopf schütteln. Es ist also höchste Zeit für die Einsetzung des Stromgenerals und für die Ausrufung des Energienotstands, damit die notwendigen Massnahmen rasch getroffen werden können.

Finanzielle Aussichten Zugs sind durchwegs positiv

Regierungsrat Heinz Tännler referierte über die Herausforderungen des Kantons. Der Kanton Zug ist gut unterwegs, behauptet sich auf Platz 1 verschiedener Rankings. Auch die finanzielle Situation des Kantons ist derzeit ausgezeichnet, zumal sich die finanziellen Aussichten ebenfalls sehr positiv präsentieren. In den Jahren 2023 bis 2025 wird mit Überschüssen in jeweils dreistelliger Millionenhöhe gerechnet.

Die Herausforderungen der OECD-Mindeststeuer bringen den Kanton Zug nicht ins Wanken. Mit den richtigen Standortförderungsmassnahmen kann die Attraktivität des Wirtschaftsstandorts Zug erhalten werden.

Bezüglich der Ukraine-Krise hat der Kanton Zug die sich daraus ergebenden Herausforderungen im Griff, aber es gilt wachsam zu bleiben, um rasch auf Veränderungen reagieren zu können.

Den anwesenden Kandidaten gab er noch ein paar Tipps zum Wahlkampf auf den Weg.