Zuger Vereine & Verbände SVP-Ortspartei feiert 30 Jahre mit einem Jubiläumsanlass Rund 40 SVP-Mitglieder und -Sympathisanten trafen sich am 24. März zum Jubiläumsapéro der SVP Baar. Zelebriert wurde das 30-jährige Bestehen im Rahmen einer Besichtigung der Franz Twerenbold AG.

Gruppenbild vom Jubiläums-Apéro der SVP Baar. Bild: PD

Da die Partei seit Gründung unter anderem für attraktive Bedingungen für das Gewerbe und die Landwirtschaft kämpft, passte es auch, dass der Anlass den Teilnehmern einen interessanten Einblick hinter die Kulissen eines Baarer Traditions­betriebs geben konnte. Als Highlight des Abends berichtete Gründungsmitglied Beni Langenegger in einer launischen Rede aus der Anfangszeit der Ortspartei. Anschliessend wurde bei Speis und Trank ­Ausschau gehalten auf die ­anstehenden Gesamterneuerungswahlen vom 2. Oktober, für welche sich die SVP zum Ziel gesetzt hat, erneut wählerstärkste Partei zu werden.

Ihre redaktionellen Beiträge sind uns sehr willkommen. Wir nehmen gerne Berichte entgegen, weisen in dieser Rubrik allerdings nicht auf kommende Anlässe hin. Ihre Texte und Bilder für diese Seite können Sie uns per E-Mail senden.



Unsere Adresse lautet: redaktion-zugerzeitung@chmedia.ch.



Bitte beachten Sie, dass wir in dieser Rubrik Texte von maximal 3500 Zeichen abdrucken. Fotos sollten Sie in möglichst hoher Auflösung an uns übermitteln. Schicken Sie sie bitte als separate Bilddatei, nicht als Teil eines Word- Dokuments.



Herzlichen Dank für Ihren Beitrag. Gerne können Sie den Artikel-Link auch auf dem Social-Media-Account Ihres Vereins posten.