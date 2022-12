Porträt Sein Kampf um ein neues Leben in Freiheit hat sich ausgezahlt Das Leben läuft nicht immer nach Plan und doch kann man das Beste daraus machen. Der syrische Flüchtling Ali Alzughbi (31) hat dies vollbracht und lässt sich von seinen Zielen nicht abbringen.

2018 fand Ali Alzughbi eine Lehrstelle als Kaufmännischer Angestellter bei der Firma Johnson&Johnson in Zug. Er wird seine Ausbildung im Sommer 2021 abschliessen. Bild: Stefan Kaiser (Unterägeri, 15. Februar 2021)

«Du musst mögen, was du machst, dann kannst du machen, was du magst.» Das ist das Motto von Ali Alzughbi. Der 31-jährige Syrer sprüht vor Energie und Lebensfreude, als wir uns in der Bahnhofshalle zum Interview treffen. Wir gehen ins Café «Glücklich».

Ali Alzughbi hat das Lokal vorgeschlagen, er kenne es schon länger und würde oftmals nach der Arbeit etwas trinken gehen, um den Tag ausklingen zu lassen. Auf dem kurzen Weg wird er von zwei seiner Kollegen begrüsst und im Café wird er herzlich willkommen geheissen, als gehöre er zu den Stammgästen. Wir setzen uns an ein Tischchen am Fenster. Er spricht von seinem Leben in Syrien, seiner Flucht und seinem jetzigen Leben in der Schweiz, über Politik und Integration.

«Ich hatte Pläne für mein Leben festgelegt, die sich aber nicht hatten erfüllen sollen», sagt Alzughbi. Sein politisches Engagement sollte seinem freien Leben in Syrien ein jähes Ende setzen.

Kurz vor dem Master zur Flucht gezwungen

Er hatte seine Maturität bestanden und stand kurz vor dem Abschluss seines Masterstudiums in Business Administration, als er vom syrischen Regime auf die Blacklist für Regierungsgegner gesetzt wurde. Alzughbi hatte sich an den Befehl zu halten, sein Heimatdorf nicht mehr zu verlassen, bei Verstoss hätte ihm Militärdienst gedroht. «Ich war gezwungen mein altes Leben hinter mir zu lassen», erzählt der junge Mann. Es war ein Leben ohne Freiheit, ohne Sicherheit und Frieden.

Trotzdem war es für ihn unvorstellbar, in einem ihm fremden Land neu zu beginnen. Seinen einzigen Ausweg sah er in seiner Flucht in ein sicheres Land. Er floh über Libyen, Italien und die Schweiz nach Schweden, wo einige seiner Verwandten bereits einen Asylantrag gestellt hatten. Seine Flucht endete erst mit seiner Rückkehr in die Schweiz, weil er sich in Schweden nicht zurechtfand.

Im September 2014 hatte seine Flucht ein Ende, als er in Basel ein Asylgesuch einreichte. Wenn er daran zurückdenkt, wird Ali Alzughbi ernst:

«Die ersten acht Monate in der Schweiz waren sehr hart.»

Für ihn sei die Ungewissheit in dieser Zeit eine grosse psychische Belastung gewesen und zusätzlich sei ihm klar geworden, dass seine Hochschulausbildung in der Schweiz nicht anerkannt werden würde und er seine Erwartungen für eine Jobaussicht herunterschrauben musste. Nach acht langen Monaten wurde sein Asylantrag genehmigt und er erhielt die Aufenthaltsbewilligung B. Die Hoffnung auf ein neues, erfüllendes Leben hat er nicht aufgegeben und der Entscheid, dass er den Status eines anerkannten Flüchtlings in der Schweiz erhalten hatte, machte ihm Mut.

Drei Jobs gleichzeitig

Nach seinem Umzug im August 2015 nach Unterägeri in seine erste eigene Wohnung, unterschrieb er im Sommer nicht weniger als drei Arbeitsverträge. Von diesem Zeitpunkt an arbeitete er unter der Woche in einer Tankstelle im Ägerital, wo er seine erlernten Deutschkenntnisse weiter verbessern konnte. Er arbeitete Teilzeit als Dolmetscher bei der Caritas für Übersetzungen aus dem Arabischen ins Deutsche oder umgekehrt und an den Wochenenden hatte er einen Job als Kellner in einem Café.

Die Arbeiten seien anstrengend gewesen, aber es habe ihm auch Spass gemacht. Vor allem durch seinen Job an der Tankstelle habe er sehr viele Menschen kennen gelernt und sich ein Umfeld aufbauen können. Obwohl er mit seinen Arbeitsstellen zufrieden war, sei es ihm wichtig gewesen eine Ausbildungsstelle zu finden. Denn er habe schnell gemerkt:

«Die Chancen auf dem schweizerischen Arbeitsmarkt eine Stelle zu finden, sind ohne Ausbildung gering.»

Mit der Unterstützung von Bildxzug fand er 2018 eine Lehrstelle als Kaufmännischer Angestellter bei der Firma Johnson&Johnson in Zug. Er wird seine Ausbildung im Sommer 2021 abschliessen.

Die Hoffnung auf ein Studium bleibt

Das grosse Ziel eines Studiums hat der 31-Jährige nicht aus den Augen verloren. Alzughbi hat die Dokumente seiner Hochschulreife eingereicht und wartet im Moment auf den Entscheid, ob diese als Maturität anerkannt werden.

Die Geschichte des jungen Syrers soll anderen Menschen Mut machen. Wer zu einem Neubeginn gezwungen wird, muss viel Engagement und Durchhaltewillen zeigen, doch es wird sich auszahlen.