Mein Thema System­relevant Theologe Eugen Koller über das Modewort des Jahres und die wichtigen Dienste der Seelsorger in der heutigen Zeit.

Eugen Koller, kath. Theologe, Luzern, Psychiatrieseelsorger, Redaktor Pfarreiblatt Uri Schwyz

Wenn Sie letztes Jahr das Wort des Jahres hätten herausfinden müssen, wären Sie bestimmt nicht auf «systemrelevant» gekommen.

Systemrelevant ist das Wort des Jahres 2020. Wir leben in verschiedenen Systemen, und in mancherlei Systemen geht das Leben ab. Während der Pandemie wurde die Systemrelevanz zum Kriterium für die wichtigsten Systeme während der Krise, die um alles in der Welt gestützt werden mussten. Klar steht da an erster Stelle das Gesundheitswesen und nicht die Eventkultur oder die Fliegerei in andere Länder.

Und wie sieht es mit der Systemrelevanz der Kirchen aus? Entsprechend ihrem Bedeutungsverlust spielen sie ­keine grosse Rolle. Sie haben sich unterzuordnen, sich mit 50 Personen auch in grossen Kirchenräumen zufriedenzustellen und ihren Beitrag zu leisten, damit die Fallzahlen sinken.

Trotzdem leisten Seelsorgerinnen und Seelsorger in Spitälern, Kliniken, an Sterbebetten und offenen Gräbern einen enorm wichtigen Dienst mit viel Fantasie und Empathie. Sie sind präsent bei den Nöten der Menschen und versuchen, sie im Glauben zu stärken und sie zu begleiten. Wie wichtig und wertvoll!