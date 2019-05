Tabea Zimmermann will erste Zuger Ständerätin werden Einstimmig nominierte die ALG am Mittwochabend die Stadtzuger Co-Parteipräsidentin Tabea Zimmermann für den Ständerat. Sie wolle ein Zug, das nicht nur gut für die sei, die nur aufs eigene Portemonnaie schauen. Christopher Gilb

Tabea Zimmermann Gibson will die bürgerliche Dominanz brechen.

(Bild: Maria Schmid, Zug, 22. Dezember 2018)



Sie wolle den drei alten Herren das Feld nicht kampflos überlassen, sagte Tabea Zimmermann Gibson am Mittwochabend zu ihrer Ständeratskandidatur für die Alternative – die Grünen (ALG). Mit den drei alten Herren sind der aktuelle Ständerat Peter Hegglin (CVP), Matthias Michel (FDP), der den Sitz von Joachim Eder verteidigen will und Heinz Tännler, der für die SVP antritt, gemeint. Alle drei sind aktuelle oder ehemalige Regierungsräte.

Zimmermann (49) bringe aber alles für den Sitz als erste Frau aus Zug im Stöckli mit, zeigte sich Parteikollegin Esther Haas überzeugt. Eine waschechte Zugerin, die den Kanton nur für Auslandsaufenthalte verlassen habe, eine Frau mit breiter beruflicher Erfahrung: Zimmermann arbeitete schon im Kiosk, als Serviererin, bei einem Versandverlag und ist nun als Englischlehrerin an der Kantonsschule Alpenquai in Luzern tätig. Zudem sei die Vizepräsidentin des Grossen Gemeinderats der Stadt Zug und Kantonsrätin politisch breit abgestützt, was schon ihr Glanzresultat bei der Wahl zur Vizepräsidentin des Grossen Gemeinderats gezeigt habe. Die Mutter von Zwillingssöhnen sei stark fürs Allgemeinwohl engagiert, etwa als Präsidentin von Kiss Zug.

Hoffnungen ruhen auf einem zweiten Wahlgang

Sie wolle ein Zug, das nicht nur gut für die sei, die nur aufs eigene Portemonnaie schauen, sagte Zimmermann, die einstimmig nominiert wurde. «Die, die schon viel haben, haben genug.» Deshalb sei es wichtig, eine linke Stimme im Ständerat zu haben. Die ALG hofft, das nun auch die SP noch jemand nominiert. Und in einem allfälligen zweiten Wahlgang die Linke dann geeint antritt. Im Gegensatz, so hofft die Partei, zu den bürgerlichen Herren.