TAG DES WEISSEN STOCKS «Im Krieg ist es den Leuten egal, ob du siehst oder nicht» – Masseur Imad Harmoush erzählt seine Geschichte Ursprünglich stammt der 57-Jährige aus dem Libanon, von wo er 1989 geflüchtet ist. Heute ist er selbstständig und betreibt eine eigene Massagepraxis in Zug. Seine Sehbehinderung nahm ihm auf seinem Lebensweg nie den Mut.

Imad Harmoush flüchtete aus dem Libanon und betreibt heute eine Massagepraxis in Zug. Bild: Matthias Jurt (Zug, 28. September 2022)

Der medizinische Masseur sitzt auf dem Sofa im Büro seiner Praxis und man sieht ihm an; er freut sich darauf, seine Geschichte zu erzählen. «Wo soll ich anfangen?», fragt er und kommt dann zum Schluss, beginnen will er bei der Zeit vor seiner Flucht aus dem Libanon.

Als eines von sieben Kindern wächst Imad Harmoush in der libanesischen Hauptstadt Beirut auf. Um die Familie als ältester Sohn finanziell zu unterstützen, arbeitet er nachts in der Hotelrezeption, neben seiner Ausbildung zum Elektriker. Wegen seiner Sehbehinderung ist es für den jungen Mann schwierig, die Erwartungen der Eltern zu erfüllen, er wird oft bloss als «halber Mensch» angesehen.

Imad Harmoush ist nicht komplett blind, sondern kann Umrisse und Farben ausmachen. Er kann den Menschen nicht im Detail erkennen, aber seine Bewegungen.

«Früher im Libanon bin ich sogar Auto gefahren, ich dachte, es ist normal, dass man die Sachen nicht so genau sieht»,

erzählt der Masseur lachend.

Schwierige Flucht aus dem Libanon

1989 herrscht Krieg im Libanon und für den damals 23-Jährigen ist klar, «entweder ich gehe weg oder ich sterbe». «Ich hätte es nie vertreten können, zu kämpfen und dabei zu töten», erzählt Imad Harmoush. An ein Visum zu kommen, stellt den jungen Elektriker vor grosse Herausforderungen, denn viele offizielle Behörden sind geschlossen. Ein Visum erhält er schliesslich durch eine Nachbarin. Damit kann er über Griechenland und Italien in die Schweiz fliehen. Sein eigentliches Ziel: Amerika.

«Mein Cousin lebte damals in Amerika», erklärt er. «Doch ich lernte in der Schweiz eine Frau kennen und blieb.» Er will neu anfangen und beginnt eine Ausbildung an der Paramed Akademie in Baar. Harmoush will medizinischer Masseur werden; und das trotz seiner Sehbehinderung.

Tag des Weissen Stocks Am Tag des Weissen Stockes machen Blindenverbände weltweit auf ein essenzielles Schutzzeichen für blinde und sehbehinderte Menschen aufmerksam, nämlich auf den «Weissen Langstock».

«Im Libanon herrscht seit 1975 Krieg. Bevor ich in die Schweiz kam, hatte ich kaum Frieden erlebt, und ich dachte mir: Alles ist plötzlich so ruhig», erzählt er weiter. «Ausserdem denkt hier niemand, dass man schlechter ist, nur, weil man nicht sehen kann.»

Er sagt: «Als Masseur sehen meine Hände für mich.» Doch viele Menschen mögen vielleicht denken: «Das mit den Händen funktioniert automatisch, nur, weil die Augen wegfallen.» So sei es aber nicht. «Ich musste viel investieren. Wenn man die Hände nicht schult, klappt es nicht», erklärt er.

Traum von der Selbstständigkeit

Im Jahr 2000 schliesst Imad Harmoush seine Ausbildung ab und arbeitet vorerst als Masseur bei einer Velogruppe, mit der er durch ganz Europa reist. Nachdem er anschliessend bei einem Arzt in Baar als Therapeut tätig ist, erreicht ihn ein Angebot, das den Beginn seiner heutigen Selbstständigkeit darstellen wird. 2002 bezieht er im Zuger Kantonsspital ein grosses Behandlungszimmer und arbeitet daraufhin, 2004 vom Kanton offiziell als Mediziner anerkannt zu werden.

«Die Patientinnen und Patienten, die ich in der Arztpraxis betreut habe, haben schon immer gesagt, ich soll mich selbstständig machen»,

erzählt der Masseur.

Der nun 39-Jährige nimmt sich vor, nochmals von null anzufangen, und beginnt, bescheiden zu leben. Denn er hat das Ziel der Selbstständigkeit klar vor Augen. Nach einem Jahr eröffnet er an der Baarerstrasse in Zug seine erste eigene Praxis.

«Ich habe viele Patientinnen und Patienten, die meiner Praxis immer treu geblieben sind», erzählt Harmoush. Dafür sei er sehr dankbar.

Masseur Imad Harmoush in seinem Massagezimmer. Bild: Matthias Jurt (Zug, 28. September 2022)

Familie in zwei Welten

Heute therapiert Imad Harmoush Patientinnen und Patienten an der Lauriedstrasse in Zug, während er mit seiner zweiten Frau und zwei Kindern in Rheinfelden lebt. Jeden Donnerstag fährt er nach Hause, denn freitags ist «Papitag».

Die Eltern und drei Geschwister des 57-Jährigen leben weiterhin im Libanon. Wenn Imad Harmoush an die Vergangenheit in seinem Heimatland denkt, erinnert er sich an schwere Zeiten. «Im Libanon kämpft jeder gegen jeden. Du musst zu einer Partei gehören, sonst bist du verloren. Und für deine Partei musst du nachts in den Strassen Wache halten», erzählt Harmoush. Er fügt hinzu:

«Im Krieg ist es den Leuten egal, ob du siehst oder nicht.»

So habe auch er nächtelang in den dunklen Strassen Wache gehalten, trotz seiner Blindheit.

«Heute unterstütze ich meine Familie im Libanon», erzählt Harmoush. Die Situation in seinem Heimatland sei weiterhin schwierig und ohne Hilfe von Familie aus dem Ausland kämen viele Menschen nicht aus.

Sein Geheimnis ist die gute Organisation

Wenn man Imad Harmoush fragt, was in seinem Alltag die grösste Herausforderung ist, fällt ihm keine ein. «Ich habe in meinem Leben viele Fähigkeiten gesammelt. Ich sehe die Fähigkeiten der Menschen wie einen Werkzeugkasten, aus dem man sich bedienen kann, wenn man ihn füllt», erklärt Harmoush. Er findet sich in seinem Alltag zurecht, weil er ein System hat. Sein Geheimtipp ist, immer alles zu speichern. «Man kann sich das Leben schwer machen, wenn man Dinge nicht speichert.»

So hat er zum Beispiel alle wichtigen Dokumente in einem Ordner auf seinem Computer abgelegt, auf die er dann mit Hilfe von Spracherkennung zugreift. «Es gibt heutzutage tolle Technologien, die mir das Leben wirklich erleichtern», meint der Mediziner, der zum Schluss stolz seine digitalen Geräte präsentiert.

Einen Weissen Stock benutzt Imad Harmoush persönlich nur teilweise, denn: «Oft vergesse ich ihn irgendwo, wenn ich ihn mitnehme», erklärt er schmunzelnd. «Um mich fortzubewegen, orientiere ich mich an bekannten Punkten wie der Post oder dem Bäcker», so Harmoush. So könne er Wegbeschreibungen in einer bekannten Umgebung folgen.