Tagung SVP-Prominenz trifft sich in Baar Vor der Delegiertenversammlung in der Waldmannhalle vom Samstag, 20. August, kann man die SVP-Bundes-, National- und Ständeräte und auch die kantonalen Vertreter auf dem Marktgasse-Schulhausplatz treffen.

Am Samstag, 20. August, findet die Delegiertenversammlung der SVP Schweiz in der Waldmannhalle in Baar statt. Der leitende Ausschuss und der Zentralvorstand der Partei tagen bereits am Vortag in Baar, ist einer Medienmitteilung zu entnehmen.

Im Anschluss an diese Tagung findet am Freitag, 19. August, von 17 bis 19 Uhr auf dem Marktgasse-Schulhausplatz ein grosses SVP bi de Lüt statt. Die Bevölkerung hat die Gelegenheit, die nationale SVP-Prominenz wie die beiden Bundesräte, National- und Ständeräte als auch kantonale Vertreter der SVP Schweiz zu treffen.

Für musikalische Unterhaltung sorgen die «Gupfbuebä» und die SVP Baar lädt zudem alle zu Wurst und Baarer Bier ein. (cro)