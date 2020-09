Serie Tattooserie: Diese Katzenliebe geht unter die Haut Marlys Kleiner liess sich letztes Jahr zwei tierische Tattoos stechen. Jetzt denkt sie bereits über ein weiteres Sujet nach.

Marlys Kleiner (61), Sachbearbeiterin Buchhaltung und ayurvedischer Koch- und Ernährungscoach, Baar

Marlys Kleiner zeigt ihre Tattoos auf den beiden Unterarmen. Bild: Maria Schmid (Baar, 9. September 2020)

«Ich wollte mir schon lange ein Tattoo von einer meiner Katzen stechen lassen. Doch ich getraute mich lange nicht, da ich Angst hatte, die Augen würden nicht schön aussehen. Letztes Jahr hatte eine Arbeitskollegin einen Termin bei einem Tätowierer in Zug. Ich fasste Mut und begleitete sie – mit der Idee eines einfach gezeichneten Büsis und fünf Pfoten. Zufälligerweise konnte ich mich gleich hinsetzen und er hat das Tattoo nach meinem Wunsch auf meinen linken Unterarm gestochen. Jedes der fünf Pfötchen steht für eine der fünf Katzen, die mein Mann und ich bereits hatten, und die verstorben sind. Nur sechs Wochen später habe ich mir das Bild unserer Katze «Frau Brösel» auf den rechten Arm tätowieren lassen. Sie ist bereits 18 Jahre alt! Da sie ein gemütliches Tier ist, keine Jägerin, fand ich die Maus, die frech zur Katze hochschaut, passend. In jungen Jahren wollte ich mir nie ein Tattoo stechen lassen. Doch jetzt bin ich auf den Geschmack gekommen. Ich studiere schon an einem weiteren Sujet herum. Für mich steht fest: Es wird wieder etwas mit Tieren sein.»