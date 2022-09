Vereine & Verbände «Teamwork makes the dream work» Überwältigenden positiven Zuspruch erhielt Walchwil für seinen Festplatz am ZugFäscht.

Zitat aus einer Whatsapp-Mitteilung:

«Die Walchwiler hatten den besten Stand, die beste Bedienung und super Knusperli. Gratuliere!

Oski»

Es scheint, dass wir mit unserem Walchwiler Teamwork einen perfekten Beitrag zu diesem kantonalen Grossanlass geliefert haben. Als OK-Präsident danke ich allen Mitwirkenden für ihren grossartigen Einsatz und für ihre Fähigkeit, unseren Festbesucherinnen und -besuchern ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern. Wir alle wissen: Hinter dieser so locker und leichtfüssigen Leistung stecken tatsächlich Hunderte Stunden Arbeit.

Insbesondere haben sich die Leute über den liebevoll gestalteten und thematisch interessant aufgearbeiteten Festplatz an schönster Lage gefreut. Viele auch über eine Festwirtschaft mit persönlicher Bedienung am Tisch und feiner Küche, unter anderem mit Walchwiler Fisch vom Eichhof-Toni und seiner Familie. Namentlicher Dank und persönliche Wertschätzung gehen an dieser Stelle an folgende Beteiligten:

an das Team der Kulturkommission Walchwil für die Entwicklung des Konzepts; an das Walchwiler OK mit Laura Anderrüthi (Gastro), Reto Müller (Bau), Rosmarie Hegglin (Deko), Roland Hürlimann ­(Unterhaltung) und Chigi Lanz ­(Sicherheit) sowie ihre Teams; an Ueli Bürgler für die grosszügige Schenkung der historischen Postkarten von Walchwil, welcher damit den Grundstein für unsere Ausstellung lieferte; an Urspeter Schelbert für die geschichtlichen Infos über das Zugerische Nizza zu Beginn des 20. Jahrhunderts, welche die Postkarten mit spannenden Infos ergänzten; an den Cheschtänärigler, die Trachtengruppen aus Walchwil und Ägeri mit Kindern, die Alphorngruppe Echo vo dä Baren­egg, die Jugendmusik Risch Rotkreuz Meierskappel Walchwil, den Jodelklub Edelweiss, die Musikgesellschaft Walchwil, die Riviera-Band, die 6er-Musik sowie SafeRoom6; an den Unterstaffel Mächi und seine Kolleginnen und Kollegen in historischen Kostümen aus der Theatergruppe Walchwil; an die zahlreichen Helferinnen und Helfer aus den Walchwiler Vereinen und weiteren fleissigen Unterstützern von Berg und Dorf; an die Mitarbeiter vom Werkhof, die kräftig anpackten; an die Walchwiler Unternehmer, die uns unkompliziert und professionell unterstützten; an die zuverlässigen Lieferanten aus allen Sparten; an die Sponsoren und Supporter des ZugFäschts; ans OK des ZugFäschts sowie an alle Gäste, die uns lobten.

Wie Bettina Ihle, unsere Ausstellungsdesignerin, so schön formulierte:

«Teamwork makes the dream work.»

