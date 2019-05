Teilnehmerrekord: 1188 Boote starten auf dem Zugersee Am Wochenende findet in Cham die 45. Nationale Regatta statt. Dabei kommen die Zuschauer in den Genuss von spannenden Wettkämpfen und Rennatmosphäre.

Im letzten Jahr in Cham: Start zu einem Skiffrennen der Frauen. (Bild: Christian H. Hildebrand)

(a.k/pd) Die 45. Austragung der Chamer Regatta wird zum bisher grössten Ruder-Event auf dem Zugersee. Mit 1188 startenden Booten wird der bisherige Rekord aus dem Jahr 2018 um rund 50 Boote übertroffen. 46 Clubs aus der ganzen Schweiz sowie vier Vereine aus Deutschland und Frankreich treffen sich an diesem Wochenende zu diesem Wettkampf auf dem Zugersee. Die 840 Ruderinnen und Ruderer absolvieren in zirka 400 Booten (Achter, Vierer, Zweier, Skiffs) die neue Rekordmarke von 1188 Bootsstarts. Die traditionelle Regatta mit ihrer Ausstrahlung in die ganze Schweiz trägt das Label «Top Sportevent Zug».

Das Organisationskomitee unter der Leitung von Präsident Peter Bisang freut sich über dieses tolle Meldeergebnis. Die Rennen werden am Samstag von 10 bis 20 Uhr und am Sonntag von 7.30 bis 17 Uhr in 237 Serien im 5-Minuten-Takt gestartet. Die reibungslose Abwicklung dieses intensiven Rennprogramms erfordert höchste Einsatzbereitschaft und Aufmerksamkeit aller Regatta-Funktionäre. Dazu sind rund 160 Funktionäre sowie Helferinnen und Helfer vor, während und nach der Regatta im Einsatz.

Spannende Wettkämpfe und prickelnde Rennatmosphäre erwarten die Zuschauer am Regatta-Wochenende in Cham. Auch der imposante Bootspark sowie das Treiben rund um die Rennvorbereitungen bieten spezielle Eindrücke.