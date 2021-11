Telekommunikation Thomas Gander wird CEO von WWZ-Tochtergesellschaft Telcom Cablenet AG Er tritt die Nachfolge des heutigen Geschäftsführers Stefan Obrist an.

Thomas Gander Bild: PD

Der Verwaltungsrat der Telcom Cablenet AG hat Thomas Gander (37) per 1. Januar 2022 zum CEO ernannt. Das Unternehmen mit Sitz in Rothenburg ist eine Tochtergesellschaft der Zuger WWZ-Gruppe und spezialisiert im Bau, Betrieb und Unterhalt von Telekominfrastrukturen und Fernmeldenetzen. Thomas Gander tritt die Nachfolge des heutigen Geschäftsführers Stefan Obrist an, der sein Amt zum Jahreswechsel abgibt. Zudem übernimmt Thomas Gander sukzessive die Aufgaben des langjährigen Betriebsleiters Bernhard Strasser, der im September 2022 in Pension geht, wie die WWZ Energie AG mitteilt.

«Mit dem Zusammenführen der Funktionen der Geschäfts- und Betriebsleitung in Personalunion schaffen wir die Voraussetzungen, weiterhin erfolgreich im dynamischen Telekominfrastrukturmarkt agieren zu können», wird Andreas Widmer, Verwaltungsratspräsident der Telcom Cablenet AG und CEO der Zuger WWZ-Gruppe, zitiert. Thomas Gander ist Elektroingenieur (FH) und verfügt über einen Master of Business Administration (MBA) der Hochschule Luzern. Seit über 10 Jahren ist er als Leitender Projektmanager verantwortlich für die Umsetzung anspruchsvoller Telekomprojekte beim Zuger Telekomunternehmen WWZ Telekom AG. Dazu gehören unter anderem die Einführung einer FttH-Plattform («Fiber to the Home») oder der Neubau eines Rechenzentrums. (rh)