Temperaturmessungen Eine Messboje im Ägerisee soll Auswirkungen des Klimawandels prüfen Wegen der Wichtigkeit der Seen für die Trinkwasserversorgung, die Fischerei oder als Lebensräume sei es unabdingbar, Temperaturveränderungen mit einem gezielten Monitoring zu erfassen, schreibt das Bundesamt für Umwelt. Deswegen wird ein Pilotprojekt in Oberägeri gestartet.

Das Bundesamt für Umwelt möchte eine Messboje im Ägerisee platzieren und damit Temperaturmessungen machen. Bild: Stefan Kaiser (Unterägeri, 14. Mai 2021)

Die Abteilung Hydrologie des Bundesamts für Umwelt möchte dauerhaft eine verankerte Messboje im Ägerisee installieren und betreiben und somit die Auswirkungen des Klimawandels auf die Seen kontrollieren. Das Bau- und Genehmigungsgesuch für die Kategorie Sonderbau liegt bis heute Mittwoch auf der Gemeinde Oberägeri auf. Die Kosten für das Projekt sollen 120'000 Franken betragen. Im Rahmen eines Pilotprojekts wurde erkannt, dass sich der Ägeri- und Murtensee aus dem Kanton Fribourg aus verschiedenen Gründen besonders gut als Standorte solcher Messstationen eignen, wird im Gesuch des Bundes erklärt.

«Beim Genfersee und beim Lac de Joux im Kanton Waadt werden bereits Messdaten erhoben. Als Ergänzung dieser beiden Stationen wurden zwei bis drei Seen mit anderen Charakteristika und unterschiedlicher Entwicklung hinsichtlich der Klimaveränderung ausgewählt», sagt Carlo Scapozza, Abteilungsleiter Hydrologie des Bundesamts für Umwelt. So sei zum Beispiel beim Ägerisee mit einem möglichen Wechsel des Wasserzirkulationsverhaltens zu rechnen. Zuletzt spielten auch die Zugänglichkeit und bestehende kantonale Messreihen eine Rolle bei der Wahl.

In Absprache mit der Familie Merz, die auf dem Ägerisee als Berufsfischer tätig ist, sei eine geeignete Position für die dauerhafte Installation der Messboje an einer tiefen Stelle des Sees gefunden worden:

«Es ist geplant, dass die Messungen starten, sobald die Boje im Wasser ist. Mit Unvorhergesehenem ist bei einem Pilotprojekt aber immer zu rechnen», führt Scapozza weiter aus.

Langfristige und hochaufgelöste Messungen sind notwendig

Aufgrund der Wichtigkeit der Seen für die Trinkwasserversorgung, die Fischerei, die Freizeit und den Tourismus sowie als Lebensräume sei es unabdingbar, diese Veränderungen mit einem gezielten Monitoring zu verfolgen, heisst es im Gesuch weiter. Für eine zuverlässige und aussagekräftige Kontrolle der Auswirkungen des Klimawandels seien langfristige und zeitlich hochaufgelöste Messungen notwendig, die mit den aktuell bestehenden Messnetzen nicht garantiert werden könnten. Im Sinne einer vorsorglichen Umweltbeobachtung habe das Bundesamt für Umwelt den Entscheid gefällt, die Temperaturkontrollen des Bundes auf die Seen auszuweiten. «Eine weitere Messstation ist im Hallwilersee geplant», so Scapozza.

Die Auswirkungen der globalen Erwärmung seien immer ausgeprägter zu beobachten, schreibt das Bundesamt für Umwelt weiter im Gesuch. Aufgrund der Schlüsselfunktion der Wassertemperatur bei chemischen, biologischen und ökologischen Prozessen in im Wasser lebenden Ökosystemen führe die Erhöhung der Lufttemperatur bei Seen zu ernsthaften Veränderungen.

Abschluss des gesamten Pilotprojekts ist auf 2024 geplant

Bei dem Vorhaben handle es sich im Wesentlichen um zwei Seile, welche am Seegrund verankert und an einer Boje an der Seeoberfläche fixiert werden, steht im Baugesuch. Mittels eines an der Boje befestigten Messgeräts, das alle paar Stunden durch eine automatisierte Winde von der Messboje zum Seegrund hinuntergelassen und wieder hochgefahren wird, könnten über die gesamte Tiefe die erforderlichen Parameter gemessen und aufgezeichnet werden.

Die Höhe über Wasser betrage mit dem Lampenmast zirka 1,6 Meter, der Durchmesser der Boje liege bei 1,5 Meter. Die Messboje werde von Solarpanels und Batterien gespiesen. Damit gemäss Binnenschifffahrtsverordnung die Umrisse zu jeder Tages- und Nachtzeit gut erkennbar sind, sei der Schwimmkörper gelb, und nachts werde ein gelbes Blinklicht eingeschaltet sein.

«Die Bojen sind für ein Langzeitmessnetz geplant, damit die sich in den nächsten Jahrzehnten langsam entwickelnde Klimaänderung und deren kritischer Einfluss auf die Seetemperaturen ausreichend gut und zuverlässig dokumentiert und ausgewertet werden kann», erläutert Scapozza weiter. Nach Abschluss des Pilotprojekts 2024 werde über den langfristigen Verbleib definitiv entschieden.

Ein repräsentatives Temperaturmessnetz für Schweizer Seen soll entstehen

Auf Hinweise der Seepolizei und der Ägerisee Schifffahrt hin, werde zudem ein Radarreflektor auf der Boje montiert. Zirka 1,5 Meter und drei Meter nördlich und südlich der Messboje sollen ausserdem vier gelbe Markierbojen angebracht werden. Es seien nur einzelne Bootsfahrten für den Unterhalt und zur Problembehebung der Boje vorgesehen, da die Stromversorgung selbstständig laufe und die Messdaten fernübertragen würden.

«Die Messergebnisse werden erhoben, validiert und für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht», sagt Scapozza. Das Bundesamt für Umwelt möchte mit den Ergebnissen die bisherigen Arbeiten und Erkenntnisse erhärten, diese Studien weiterführen und vertiefen und deren Resultate so zusammenfassen und verallgemeinern, dass sie in der Praxis für die Aufstellung eines repräsentativen Temperaturmessnetzes für die Schweizer Seen umsetzbar werden.

«Es sind bisher keine Einsprachen gegen das Vorhaben eingegangen und ob noch jemand eine erheben will, ist uns nicht bekannt», heisst es von der Gemeinde Oberägeri auf Anfrage. Die Boje sei gut erkennbar für Wassersportler oder den Schiffsverkehr. Eine Gefahr für den Wassersport bestehe somit nicht.