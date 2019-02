Zug: Tempo-20-Zone geplant Der Zuger Stadtrat äussert sich zu einer alten GLP-Motion betreffend Tempo 30. Darin zeigt er sich zwar offen für Geschwindigkeitsherabsetzungen, leitet diese vorderhand aber nur in Nebenquartieren ein. Raphael Biermayr

Vom Postplatz bis zur Gubelkreuzung soll nach der Meinung des Stadtrats weiterhin mit 50 Stundenkilometern gefahren werden dürfen. Er beantragt dem Grossen Gemeinderat, auf eine Motion, die in diesem Bereich versuchsweise Tempo 30 vorgeschlagen hat, einzutreten und diese sogleich abzuschreiben.

Im Bericht erwähnt er als beabsichtigte Massnahmen allerdings die Schaffung einer Begegnungszone, die die St. Oswaldsgasse, die Kirchen- und Dorfstrasse sowie Teile der Bohlstrasse umfasst. In jenem Gebiet ist schnelles Fahren wegen der engen Verhältnisse sowie streckenweise wegen Pflastersteinen ohnehin schwierig. In Zukunft sollen also maximal 20 Kilometer pro Stunde möglich sein, wobei Fussgänger und Velofahrer Vortritt haben. Bestehende Parkplätze sollen erhalten bleiben. Das Projekt soll demnächst bei der Nachbarschaft in die Vernehmlassung kommen.

Genaue Prüfung auf Kantonsstrassen

Und was ist mit den Hauptverkehrsachsen? Der Stadtrat unterstützt bekanntlich die für Kantonsstrassen zuständige kantonale Baudirektion in deren Plänen, auf der Grabenstrasse, der Neugasse und Teilen der Ägeristrasse die Höchstgeschwindigkeit auf 30 Stundenkilometer zu beschränken. Darüber hinaus könne er sich auch auf weiteren Hauptstrassen Tempo-30-Zonen vorstellen, legt er in besagtem Bericht dar. Allerdings macht er dafür vier Kriterien geltend (Unübersichtlichkeit; Schutz anderer Strassenbenützer; besserer Verkehrsfluss; geringere Umweltbelastung nach dem «Grundsatz der Verhältnismässigkeit»). Darüber hinaus müssten Gutachten unter anderem die gegebene Notwendigkeit aufzeigen, und es sei stets zu prüfen, ob «die Massnahme auf die Hauptverkehrszeiten beschränkt werden kann».

Motion war zeitweise sistiert

Die Motion der beiden damaligen Zuger GLP-Gemeinderäte Michèle Kottelat und Silvan Abicht wurde vor über drei Jahren, am 11. September 2015, eingereicht. Der Stadtrat beantragte dem GGR zunächst, sie als nicht erheblich zu erklären und abzuschreiben. Dies, weil ein Gutachten des Kantons auf der Grabenstrasse aufgezeigt habe, dass eine Temporeduktion kaum zum Lärmschutz beitragen würde. Das Bundesgericht kam 2016 zu einem anderen Schluss, weshalb das Geschäft sistiert wurde.

Apropos Grabenstrasse: Gegen die Verkehrsanordnung sind zwei Einsprachen eingegangen. Damit wird dort und in der Umgebung bis auf weiteres keine Tempo-30-Zone eingeführt.