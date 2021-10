Theater Was, wenn die Entlassungswelle Topleute erwischt Das Team des Theaters Baar feiert mit Urs Widmers Sozialsatire erfolgreich Premiere.

Das Theater Baar spielt «Top Dogs» in der Schrinerhalle. Im Bild: Herr Krause gespielt von Thomas Inglin und Frau Wrage gespielt von Jeannine Lütolf. Bild: Stefan Kaiser (Baar 27. Oktober 2021)

Das Thema ist topaktuell, es geht um strukturelle Arbeitslosigkeit in einer globalisierten Wirtschaftswelt. Auch heute sind von den Entlassungen meist Frauen und Männer in den unteren Gehaltsklassen betroffen und selten diejenigen, die oben stehen. Dies hat Urs Widmer in seiner 1977 erschienenen Satire «Top Dogs» angeregt, einmal den Spiess umzudrehen: Es geht um sieben Führungskräfte, die unerwartet die Entlassung erhalten und nun das erleben, was sie anderen angetan haben – sie werden Underdogs. Mit dem Stück «Top Dogs» feierten die Baarer Theaterleute am Donnerstagabend in der Schrinerhalle erfolgreich Premiere.

Sie kommen vom hohen Ross herunter

Elegant gekleidet und selbstbewusst treten die sieben ehemaligen Managerinnen und Manager in der New Challenge Company ein, in der Hoffnung auf einen neuen Karriereschritt. Mit einem farbigen Gymnastikball nehmen sie auf den Rollgestellen Platz, alle geben nacheinander ihre Entlassungszeit bekannt. Von Gipfel- oder genauer Gipfelikonferenz spricht lachend die Leiterin Frau Wrage (Jeannine Lütolf-Villiger). Wie auch die anderen berichtet Herr Krause (Thomas Inglin) anfangs schwärmerisch von seiner alten Position bei der Swiss, von Heimatgefühl, Umsatz und Ansehen, aber er weiss vor lauter Schuften nicht, wie seine Kinder heissen. Er will nicht akzeptieren, dass er einfach abgelöst wurde. Im Laufe der Therapie Schiffbruch, bis er heulend zusammenbricht, alles «Scheisse» findet und zitternd von Mord redet. Sogar die Leiterin ist ob diesem Ausbruch sehr verwirrt.

Im Bild: Frau Müller gespielt von Melia Inglin (links) und Frau Wrage gespielt von Jeannine Lütolf. Bild: Stefan Kaiser (Baar 27. Oktober 2021)

Langsam wird deutlich, wie die Entlassenden früher mit ihren Untergebenen umgegangen sind, egal, wie es denen ging. Für Herrn Bihler (Marcel de Sepibus) sind die Führungskräfte nun Monster, der Markt ist ein Schlachtfeld und der Handel ein Krieg. Das kostet auch Frau Tschudi (Vreni Dossenbach) den Job an der Börse. Und nach der Entlassung? Da müssen Ersatzbefriedigungen her, wie bei Herrn Neuenschwander, der einen Porsche kauft und sich jeden Morgen rein setzt, aber nicht fährt. Und Frau Jenkins (Bianca Schilter) geht weiterhin morgens in die Stadt – wie immer. Frau Müller (Melia Inglin) verdrängt und sagt cool: «Ich habe kein Problem mit der Situation.»

Wenige Elemente auf der Bühne

In dem grotesken Crashkurs, der bei den Rollenspielen ungeahnte Gefühle auslöst, kommt zu Tage, wie auch das Privatleben und die menschlichen Beziehungen leiden. Alle steigen vom hohen Ross herunter, verlieren ihre coole Haltung und werden ehrlicher, aber nicht unbedingt verständiger. Wenn die junge Frau Jenkins, welche als Einzige die Gruppe verlassen kann, den Älteren sagt: «Aber über 50?» «Was alle verbindet, sie stehen auf der Strasse», so die Leiterin über die neue Realität. Auch sie hat ihre Geschichte, die nach und nach herauskommt. Wie im «Hundekurs» ruft sie die sieben mit einem Pfiff zum Apportieren: Ball nehmen, Rollenspiel und Showtime.

Im Bild: Herr Neuenschwander gespielt von Oliver Staubli. Bild: Stefan Kaiser (Baar 27. Oktober 2021)

Mit witzigen Dialogen in Mundart, kurzen prägnanten Auftritten sowie Gags wie dem Zeitlupenmoment zur Musik und der Szene mit dem Reisswolf, wird die Handlung vom Team locker und spannend umgesetzt. Die Charaktere kommen glaubhaft rüber. Das von Alexandra Weibel und Claudia von Grüningen einstudierte Stück – ein Aufruf zu mehr Menschlichkeit – überzeugt. Die wenigen Elemente wie Bälle und Rollgestelle sind geschickt eingesetzt. Mit ein bisschen Schadenfreude, aber vor allem mit grossem Applaus, verdankt das Publikum das engagierte Spiel. Zu Beginn hatte Jeannine Lütolf, Präsidentin des Vereins Theater Baar, ihre Freude darüber ausgedrückt, dass «wir nach fast zwei Jahren Unterbruch wieder spielen können».