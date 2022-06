Vereine Thema Sicherheit steht im Fokus FDP-Ständerat Matthias Michel hat in der Bossard-Arena auf die vergangene Session zurückgeblickt.

Matthias Michel (Mitte) spricht über die vergangene Session. Bild: PD

Interessierte Bürgerinnen und Bürger haben sich vor kurzem im «Legends Club» in der Bossard-Arena zum traditionellen Samstagsgespräch mit FDP-Ständerat Matthias Michel getroffen. Das Thema Sicherheit bildete den thematischen Faden durch das Gespräch. Denn das Thema bewegt: Viele Geschäfte in der abgelaufenen Sommersession standen unter diesem Aspekt (militärische Sicherheit, Finanzierung unserer Sozialversicherungen, Energieversorgung). Und auch die Diskussion mit den Anwesenden bestätigte die erhöhte Bedeutung dieser Themen. Ständerat Matthias Michel stellte sich den Fragen und tauschte sich mit den Interessierten aus.

Der Anteil der Ausgaben für unsere militärische Sicherheit ist seit Jahren stark zurückgegangen. Ständerat Michel erläuterte diese Entwicklung und befürwortete eine massvolle mittelfristige Erhöhung des Militärbudgets. Immer im Bewusstsein und im Willen, dass wir die Armee nur zu unserer Verteidigung benötigen, budgetmässig aber unseren Anteil an eine Sicherheitsarchitektur in Europa leisten wollen. Sodann müsse diese Verstärkung unserer eigenen Sicherheit Hand in Hand gehen mit einer starken Positionierung der neutralen Schweiz als Vermittlerin in internationalen Konflikten, betonte Michel.

Weiter meinte er, dass die kriegerischen Ereignisse und der Wille zur Unterstützung der Ukraine nicht dazu führen dürften, nun voreilig eine langfristig ausgerichtete Neutralitätspolitik unüberlegt umzukrempeln. Aus dem Publikum wurde Michel darin bestärkt, dass unsere Neutralität kein Selbstzweck sei und nicht einfach unserem wirtschaftlichen Nutzen dienen dürfe. Vielmehr gehöre es zu den Aufgaben der Schweiz, international zum Frieden beizutragen.

Vorsorgen ist hoch im Kurs

Für die Sozialwerke brauche man mehr langfristige Finanzierungssicherheit. Für Ständerat Michel ist deshalb wichtig, dass die AHV-Revision in der Volksabstimmung vom September angenommen wird. Nur so könne ein neues Gleichgewicht zwischen Rentenansprüchen einerseits und deren Finanzierung andererseits erreicht werden, ohne dass die jüngeren Generationen leiden. Vergleichbare Herausforderungen zeigen sich bei der beruflichen Vorsorge.

Michel brachte seine Verwunderung zum Ausdruck, dass die Sozialpartner ein Modell geschnürt haben, das milliardenteuer ist, und welches die Umverteilung von Jung zu Alt zementiert. Es könne sodann nicht sein, dass jüngere Arbeitnehmende die Zuschläge für gut situierte Rentenbezüger bezahlen müssten. Und es könne auch nicht sein, dass Arbeitnehmende und Arbeitgebende wesentlich höher belastet würden. Für Ständerat Michel rechtfertigt es sich, noch einige Runden zu gehen, um einen austarierten Kompromiss zu finden.

Elektrizitätsunternehmen: Retten oder sichern?

Um die Sicherheit der Stromversorgung ging es beim dritten diskutierten Thema. Krieg und die Klimakrise zeigten, wie verletzlich die Energieversorgung ist und wie stark man von anderen abhänge: «Mittelfristig brauchen wir hier mehr Unabhängigkeit, mehr Selbstversorgung», meinte Ständerat Michel. Und er betonte, dass es bei dem nun vom Ständerat beschlossenen «Rettungsschirm» für systemkritische Elektrizitätswerke um eine kurzfristige Sicherung gehe, nämlich darum, dass diese ihren Handel mit der nötigen Finanzmitteln absichern können. Eigentlich sei es aber eine vorsorgliche Sicherung, nicht eine nachträgliche Rettung, weshalb der häufig verwendete Begriff «Rettungsschirm» missverständlich sei.

Aus dem Publikum wurde das Anliegen geäussert, die zuständigen Behörden müssten zusammen mit der Stromwirtschaft vermehrt in Szenarien denken und planen. Dies, um unliebsame Überraschungen zu vermeiden. Ständerat Michel wird diese und andere Anregungen aus der angeregten Diskussion mit nach Bern nehmen.

Für die FDP Zug: Nicole Reber