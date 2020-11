Tödlicher Motorradunfall in Oberägeri – Strecke Biberbrugg–Oberägeri nach tödlichem Töffunfall gesperrt

Bei einem Motorradunfall auf der Alosenstrasse in Oberägeri ist am Sonntag ein Töfffahrer ums Leben gekommen. Die Alosenstrasse ist bis auf weiteres in beiden Richtungen gesperrt.