Töfffahrer flüchtet Polizei muss Verfolgungsjagd abbrechen, da zu gefährlich – später schnappt sie den Temposünder (16) trotzdem Am Sonntag wollte die Zuger Polizei in Hünenberg einen Töfffahrer kontrollieren. Doch dieser setzte zu einer rasanten Fluchtfahrt an. Die Polizei konnte ihm aus Sicherheitsgründen nicht folgen.

Am Sonntagmittag tappte ein Töfffahrer (16) in eine mobile Geschwindigkeitskontrolle der Zuger Polizei, welche ausserorts auf der Maschwanderstrasse in Hünenberg durchgeführt wurde. Die Polizei wollte den Jugendlichen stoppen und kontrollieren, doch dieser hat hat Mitteilung das Haltezeichen der Polizei missachtet und flüchtete.

Flucht von Hünenberg über Knonau bis nach Rotkreuz

Die Polizei nahm zunächst die Verfolgung auf, konnte den Töfffahrer jedoch nicht stoppen. Mit einer «rasanten und riskanten Fahrweise» fuhr er via Knonau (ZH), Cham, Hünenberg und weiter in Richtung Rotkreuz. Dabei missachtete er mehrmals die Verkehrsvorschriften, indem er unter anderem die Höchstgeschwindigkeit massiv überschritt, ein Rotlicht missachtete und ein Fahrzeug über das Trottoir überholte, teilte die Polizei weiter mit. Sein Kennzeichen hatte er teilweise abgeklebt.

Die Polizei brach die Verfolgung schliesslich ab: «Aufgrund der Verhältnismässigkeit und um keine Personen zu gefährden, entschlossen sich die Einsatzkräfte, die Nachfahrt in Cham zu beenden», so die Erklärung der Zuger Polizei in der Mitteilung von Montag.

Polizei nimmt den Jugendlichen fest

Dennoch konnte die Polizei den Temposünder ausfindig machen. Die umgehend eingeleiteten Ermittlungen führten die Einsatzkräfte wenig später zum Halter des Motorrades. Der 16-Jährige konnte an seinem Wohnort im Kanton Zug angetroffen und vorübergehend festgenommen werden. Nach der polizeilichen Einvernahme wurde er am Sonntagabend in die Obhut seiner Eltern übergeben. Für sein Fehlverhalten muss er sich vor der Jugendanwaltschaft des Kantons Zug verantworten. Diese hat die Auswertung der Blutund Urinprobe sowie die Sicherstellung des Motorrades angeordnet. Zudem wurde ihm der Lernfahrausweis zuhanden der Administrativbehörde (Strassenverkehrsamt) abgenommen. (mme)