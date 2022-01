Unihockey Topspiel für die Männer von Zug United zum Jahresbeginn Im Viertelfinal des Schweizer Cups empfängt der Titelhalter Zug United am Samstag den Schweizer Meister Köniz.

Auf Zug mit Mario Stocker (in Blau) warten am Wochenende zwei Partien innert 25 Stunden.

Zug United gegen Köniz ist eine besondere Affiche. Seit dem Wiederaufstieg der Zentralschweizer 2017 trafen diese in vier Jahren dreimal im Playoff-Viertelfinal jeweils auf die Stadtberner – zweimal mit dem besseren Ende für Köniz, einmal gewann Corona. Und stets waren die Partien zwischen diesen beiden Teams eine enge Angelegenheit. Allerdings gab es auch klare Resultate wie im Cup-Achtelfinal im Oktober 2018. In Oberägeri setzte sich Köniz diskussionslos 10:3 durch. Unter den Skorern waren damals mit Yann Ruh, Silvan Bolliger und Jan Zaugg Spieler, die auch heute noch das Spiel von Köniz massgeblich prägen. Bleibt abzuwarten, ob sie auch im Cup-Viertelfinalspiel am Samstag erfolgreich sind (16 Uhr, Kanti, Zug).

In der laufenden Spielzeit setzten die Könizer zu einem kleinen Steigerungslauf an, nachdem sie die ersten beiden Saisonspiele verloren hatten. Gebremst wurde die zwölf Spiele dauernde Siegserie jedoch vor Weihnachten ausgerechnet im prestigeträchtigen Derby mit Wiler-Ersigen. Wobei sich die Könizer mehr selber aushebelten – mit einer wenig genügenden Effizienz in der Offensive und gleich zwei Toren während eines eigenen Überzahlspiels.

Probleme in der Offensive bekunden auch die Zuger, auch wenn ihnen im vorweihnachtlichen Derby gegen Ad Astra Sarnen gleich elf gelangen. Davor verbuchten die Zentralschweizer auf der Habenseite kaum mehr als vier Tore. Entsprechend darben sie im Mittelfeld der Tabelle – näher dem Playoff-Strich als an den anvisierten Top-4-Teams. Die Abwesenheiten der Offensivkräfte André Andersson und Oliver Bäcklin waren dabei zuletzt wenig hilfreich.

Richtungsweisende Partie im Championat

Am Sonntag steht für die United zudem die NLA-Partie in Chur auf dem Programm (17 Uhr, Berufsschule). Die Bündner, die sich dank einem Zwischenhoch im Herbst in der Tabelle nach vorne geschoben hatten, fielen wegen schlechter Resultate im November in der Rangliste wieder hinter das derzeit sechstplatzierte Zug United.