Leserbrief Torpedierung einer wirksamen Klimapolitik «GA soll massiv teurer werden», Ausgabe vom 9. Mai

Eine halbe Million Menschen in der Schweiz besitzen ein Generalabonnement; sie benutzen öffentliche Verkehrsmittel und leisten damit einen Beitrag zum Klimaschutz. Was die ÖV-Branche nun aber vorhat, ist nicht nur eine Torpedierung einer wirksamen Klimapolitik, es ist auch ein Affront gegenüber den Menschen, welche dem öffentlichen Verkehr ihre Treue halten. Gemäss den Plänen von CH-Direct, in dem die Grossen der Verkehrsbranche zusammengeschlossen sind, sollen Generalabonnemente ab dem Fahrplanwechsel massiv teurer werden, nämlich um satte 10 Prozent.

Die Möglichkeit, das GA bei längerem Auslandaufenthalt zu hinterlegen, soll gestrichen werden. Zur Diskussion steht auch eine Abschaffung der beliebten Gemeinde-Tageskarten. Das GA für Studierende über 25 Jahre wird gar um 45 Prozent teurer. Die Pläne kommen unter dem Deckmantel «Mobility Pricing» daher. Tönt modern, ist aber ein Schlag ins Gesicht von treuen Kundinnen und Kunden. Eine wirksame Klimapolitik bedeutet im Bereich Mobilität, dass wir den ÖV sowie den Fuss- und Veloverkehr fördern. Nur so erreichen wir die dringend notwendige CO2-Reduktion.

Andreas Lustenberger, Kantonsrat und Nationalratskandidat ALG, Baar