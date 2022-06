Tradition Noch ein Jahr bis zum Eidgenössischen Jodlerfest in Zug Ziemlich genau in einem Jahr wird in der Stadt Zug das Eidgenössische Jodlerfest über die Bühne gehen. Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren. Erwartet werden rund 15‘000 Teilnehmende und 150‘000 Besucherinnen und Besucher.

Das Eidgenössische Jodlerfest ist der wichtigste Anlass im Terminkalender des Eidgenössischen Jodlerverbands und wird von einem lokalen Organisationskomitee organisiert. Der OK-Präsident, Regierungsrat Stephan Schleiss, hat ein kompetentes und erfahrenes Team um sich versammelt, welches sich um die Organisation des Grossanlasses kümmert.

Der OK-Präsident des Eidgenössischen Jodlerfests 2023 in der Stadt Zug, Regierungsrat Stephan Schleiss, macht am Jodlerfestes Bad Zurzach vom 12. Juni Werbung. Bild: PD

Mitgetragen wird die Organisation von 13 Jodlerklubs und Brauchtumsgruppen aus dem Kanton Zug, die sich zu einem Trägerverein zusammengeschlossen haben. Dies geht aus einer Medienmitteilung des OK hervor.

«Traditionell, überraschend, vielfältig. So ist Zug. Und so soll auch das Eidgenössische Jodlerfest 2023 werden», erklärt OK-Präsident Stephan Schleiss. Gemeinsam mit dem Organisationskomitee ist er bereits dabei, die Werbetrommel für das grosse Fest in Zug zu rühren. An jedem der regionalen Jodlerfeste, die im Juni in der ganzen Schweiz stattfinden, wird eine OK-Delegation aus Zug dabei sein und auf das Eidgenössische Jodlerfest 2023 in Zug «gluschtig» machen.

Jodeln, Fahnenschwingen und Alphornblasen

Seit 1924 findet das Eidgenössische Jodlerfest normalerweise alle drei Jahre an wechselnden Orten statt und kommt 2023 erstmals nach Zug. Erwartet werden rund 500 Vereine oder Gruppierungen mit insgesamt rund 15‘000 Aktiven aus den Sparten Jodeln, Fahnenschwingen und Alphornblasen und ca. 500 Kinder aus Nachwuchschören.

Für die Teilnahme müssen sich die Gruppen und Klubs gemäss Mitteilung qualifizieren. Die Möglichkeit dazu haben sie an den regionalen Jodlerfesten, die in diesen Wochen durchgeführt werden.

Das Organisationskomitee rechnet am Festwochenende mit rund 100‘000 bis 150‘000 Besucherinnen und Besuchern. Entlang des Stadtzuger Seebeckens ist eine Festmeile mit Bühnen sowie das Jodlerdorf mit gastronomischen Angeboten vorgesehen.

Das Herzstück des Eidgenössischen Jodlerfestes sind die Wettbewerbe, die durch eine Fachjury bewertet werden. Diese finden in Vortragslokalen in verschiedenen Kirchen, Schulen und Sportanlagen der Stadt Zug und Oberwil statt. Der Festbetrieb beginnt am Freitag, 16. Juni 2023 um 14 Uhr und dauert mit Freinacht durchgehend bis Sonntagnachmittag, 18. Juni 2023. Den Abschluss des Eidgenössischen Jodlerfests bildet der Festumzug am Sonntag.

Informationen für die Stadtzugerinnen und -zuger

In diesen Tagen bekommen laut OK-Mitteilung alle Stadtzugerinnen und -Zuger einen Brief mit Informationen zum Fest und mit der Info, dass es während dem Fest etwas lauter und voller sein wird in Zug. Ende Mai 2023 soll mit den ersten Bauarbeiten am Seeufer begonnen werden. Es verspricht ein abwechslungsreicher Anlass mit vielen Höhepunkten zu werden. Das Schweizer Fernsehen hat bereits zwei Livesendungen in Aussicht gestellt. (haz)