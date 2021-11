Traditionsanlass Der Chomer Märt findet statt Nach einer coronabedingten Pause im vergangenen Jahr findet der traditionelle Chomer Märt dieses Jahr wieder in gewohnter Form statt. Somit locken am Mittwoch, 24. November 2021, im Herzen von Cham Dutzende bunte Marktstände.

Der Chomer Märt bietet für Gross und Klein etwas und lockt mit kunterbunten Ständen sowie feinen Düften. Bild: Andreas Busslinger/PD

Bereits seit fast 200 Jahren findet der Chomer Märt traditionsgemäss am letzten Mittwoch vor dem ersten Adventssonntag statt. Nachdem im vergangenen Jahr aufgrund der damaligen Coronasituation kein Märt stattfinden konnte, dürfen sich die Besucherinnen und Besucher laut Medienmitteilung der Einwohnergemeinde in diesem Jahr wieder auf viele abwechslungsreiche Marktstände freuen: «Von feinen Back- und Süsswaren über Handwerkskunst und Spielsachen bis hin zu Kleidern und schönen Geschenkideen – für Gross und Klein wird etwas geboten», wird Gisela Bucher, Mitarbeiterin des gemeindlichen Werkhofs und Vertreterin der Marktkommission, in der Mitteilung zitiert.

Zertifikatspflicht nur für Innenbereiche

Gemäss den aktuell geltenden Schutzmassnahmen des Bundes gilt am Chomer Märt für die Innenbereiche eine Zertifikatspflicht für alle über 16-Jährigen. «Personen mit Zertifikat sowie Jugendliche unter 16 Jahren erhalten nach Vorweisen des Ausweises an einem zentralen Stand einen Bändel, mit welchem der Eintritt in die Innenbereiche den ganzen Tag möglich ist», lässt sich Marc Amgwerd, Abteilungsleiter Verkehr und Sicherheit, zitieren. Die Aussenbereiche des Chomer Märts sind ohne Zertifikat und Masken zugänglich. Das detaillierte Schutzkonzept wird Mitte November auf der Website der Einwohnergemeinde Cham publiziert.

Aufbauarbeiten ab Montag – Umleitungen am Markttag

Damit am Markttag vom 24. November 2021 alles bereitsteht, beginnen die Aufbauarbeiten bereits am Montag, 22. November 2021. Ein Grossteil der Marktfahrerinnen und Marktfahrer kommt mit eigenen Zelten und Anhängern, weitere Marktstände werden vom gemeindlichen Werkhof aufgebaut. Damit alle Stände mit Strom versorgt sind, müssen im Weiteren gut zwei Dutzend Stromkästen sowie mehrere hundert Meter Kabel installiert und verlegt werden.

Die Einwohnergemeinde Cham bittet deshalb alle Verkehrsteilnehmenden, folgende Verkehrsregelungen zu beachten:

Während der Aufbauarbeiten kann es rund um den Rigiplatz zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Am Markttag selber sind der Rigiplatz, das Teilstück der Rigistrasse (Zufahrt von der Hünenbergerstrasse bis zur AndreasKlinik) und die Schulhausstrasse gesperrt.

Die Zufahrt zur AndreasKlinik erfolgt über die Sinserstrasse via Röhrliberg oder Mööslimattstrasse-Rigistrasse.

Die Zufahrt zum Parkhaus Rigiplatz ist gewährleistet.

«Dass wir den traditionellen Chomer Märt durchführen können, freut uns ausserordentlich», betont Gisela Bucher und ergänzt: «Wir sind überzeugt, dass die Chamerinnen und Chamer eine tolle Marktstimmung mit vielen schönen Begegnungen und feinen Sachen erleben werden.» (haz)