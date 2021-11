Traditionsanlass Thomas Huwyler wird Geschäftsführer der Zuger Messe Dem Verwaltungsrat sei es gelungen, eine ausgewiesene Führungspersönlichkeit mit grosser Finanzexpertise und Erfahrung im Projektmanagement zu gewinnen. Thomas Huwyler wird seine neuen Aufgaben per sofort übernehmen.

Thomas Huwyler. Bild: PD

Thomas Huwyler ist, seitdem das eidgenössische Schwing und Älplerfest (ESAF) 2019 in Zug stattfand, in unserer Region kein Unbekannter, heisst es in einer Medienmitteilung. Als Geschäftsführer des ESAF hat er mit seinem Team während fünf Jahren massgeblich dazu beigetragen, dass dieser Grossanlass für Zug ein unvergessliches Volksfest und ein Erfolg wurde.

Zuvor war Thomas Huwyler rund 30 Jahre bei Ernst & Young Schweiz und zuletzt als People Partner und Geschäftsleitungsmitglied im Bereich der Wirtschaftsprüfung tätig. Der Betriebsökonom und diplomierter Wirtschaftsprüfer verfügt dadurch über einen breiten Fundus an Erfahrung in der Unternehmensführung, die er ausgezeichnet in die Messegesellschaft und das Messegeschäft einbringen kann. Thomas Huwyler lebt in Baar, ist verheiratet und Vater von drei erwachsenen Kindern.

Zu seinen Hobbies zählen der Besuch von Schwingfesten und Eishockeyspielen, Skifahren und Reisen. Und weil er vom Schwingsport begeistert ist, engagiert er sich in seiner freien Zeit auch mit seinem langjährigen Knowhow und Erfahrungsschatz seit bald zehn Jahren beim eidgenössischen Schwingverband oder führt bis heute noch die Geschäfte der Stiftung ESAF 2019.

Der neue Geschäftsführer bringt viel Erfahrung mit

Der Verwaltungsrat freut sich, dass er mit Thomas Huwyler eine ausgewiesene Führungspersönlichkeit mit grosser Erfahrung in der Unternehmensführung und dem Management von Grossprojekten für die Position des Geschäftsführers und Messeleiters gewinnen konnte. «Auf den neuen Geschäftsführer und Messeleiter wartet nach der Pandemie bedingten Pause und Unsicherheit ein herausforderndes Jahr 2022. Thomas Huwyler ist mit seiner langjährigen Erfahrung für diese Aufgabe aber bestens gerüstet», wird Verwaltungsratspräsident Adrian Risi zitiert. «Wir freuen uns sehr, mit Thomas Huwyler einen hoch qualifizierten, engagierten und motivierten Sparringpartner an Bord zu haben, der unser vollstes Vertrauen geniesst, dass die Messe 2022 erfolgreich durchgeführt wird.

Und Thomas Huwyler sagt: «Gemeinsam mit dem Team der Zuger Messe, unseren Ausstellerinnen und Ausstellern und Partnern die nächste Messe zu einem weiteren Erfolg zu führen, darauf freue ich mich. Die Zuger Messe hat eine ungebrochene, bald 50-jährige Tradition und ist in Zug kaum mehr wegzudenken. Und in unserer schnelllebigen Zeit sehnen sich die Menschen nach Tradition. Wenn ich dazu etwas beitragen kann, dass die Messe 2022 wieder auflebt, dann freut mich das umso mehr».

Thomas Huwyler wird seine neue Aufgabe per sofort übernehmen und mit dem Team die Vorbereitungsarbeit für die Messe 2022 aufnehmen. Die Zuger Messe findet nächstes Jahr vom 22. Oktober bis 30. Oktober statt.