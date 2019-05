Leserbrief Tragische Diskrepanz Zur Situation in Nordkorea

In Nordkorea droht erneut eine Hungersnot. Die letzte rein kommunistische Diktatur zeigt sich nicht im Stande ihre Bevölkerung mit ausreichend Nahrungsmitteln zu versorgen, dafür ist dieses Regime in der Lage, sich nuklear zu bewaffnen. Eine Diskrepanz von besonders tragischer Reichweite. Da verhungern Menschen nicht nur wegen ausbleibender Regenfälle oder aufgrund von Sanktionen, sondern vor allem in Folge einer völlig aus der Zeit gefallenen ideologischen Doktrin, und die internationale Gemeinschaft steht diesem Elend scheinbar machtlos gegenüber.

Zieht man da Vergleiche auch aus der Vergangenheit heran, werden oft völlig unterschiedliche Massstäbe angesetzt. So wurde das Apartheid-Regime in Südafrika trotz Mehrparteiensystem und wenigstens halbwegs freien Wahlen weltweit komplett geächtet, und wo immer möglich boykottiert, selbst beim Sport drohte dem Land am Kap der Bann durch internationale Sportgremien. Jeder, der sich damals mit Südafrika einliess, geriet vor allem von linker Seite in Verdacht mit den politischen Verhältnissen vor Ort zu sympathisieren. Hier müsste sich die Linke wesentlich kritischer mit der eigenen Vergangenheit auseinandersetzen und entsprechende Konsequenzen daraus ziehen.

Otto Rölli jun., Menzingen