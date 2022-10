Kolumne «Zuger Ansichten» Transparenz vor Globalisierung: Das einheimische Gewerbe unterstützen Globalisierung ist nicht ein Allheilmittel. Es braucht Transparenz und Fairness, vor allem fürs Gewerbe. Benny Elsener, Kantonsrat, Die Mitte, Zug Drucken Teilen

Verglichen mit Generationen vor unserer Zeit, waren wir bis heute eine Generation ohne Sorgen. Optimierungen und noch mehr Wachstum wurden uns vorgelebt. Jetzt hat es aber auch uns erwischt.

Uns steht ein Strukturwandel bevor, und da sind jetzt unsere Gesellschaft und die Fairness gefordert. Ich möchte jetzt nicht den Klimaschutz in den Vordergrund stellen, da wird schon viel prophezeit und klug gesprochen. Dazu möchte ich nur erwähnen, dass wir seit Jahren schon sehr viel für die Nachhaltigkeit tun, und wir sind definitiv zu klein, wir können die Welt nicht retten. Solange zum Beispiel in China noch 540 Kohlekraftwerke bereits in Erstellung sind und noch erstellt werden etc.

Nein, mir geht es um die Globalisierung. Dieses Schlagwort hörte man in den letzten Jahren an jedem Vortrag von CEOs und Managern von Grosskonzernen.

Globalisieren, das heisst in Asien und im Osten Europas günstig produzieren, um das Wachstum zu steigern. Ja, das Wachstum wurde gesteigert, heute leiden wir unter dem Klumpenrisiko. Wir sind abhängig von Staaten, welche man definitiv nicht als Partner bezeichnen kann. Corona deckte es auf und jetzt der Krieg in Europa. Unsere vermeintlichen Partner nützen die Lage knallhart aus. Die für uns selbstverständliche Lieferkette ist zusammengebrochen, uns fehlen viele Produkte in verschiedenen Branchen. Spätestens jetzt heisst es umdenken. Wir brauchen verlässliche Partner.

Auch bei uns in Zug brauchen wir jetzt verlässliche Partner, Fairness und Transparenz. Wir kennen die neuen Energiekosten, und wir wissen, dass zum Beispiel die WWZ 80 Prozent unseres Stroms ­teuer einkaufen muss und den gesetzlichen Vorgaben aus Bern unterliegt. Je nach Abo und Vertragsdauer bezahlt ein Grosskunde, und das ist man mit einem mittelgrossen Betrieb schon schnell, zwischen 30 und 90 Rappen pro kWh. Das zwingt nun viele Unternehmer zur Überlegung, soll ich überhaupt mein Geschäft morgen noch öffnen?

Hart trifft es die Bau- und Gastronomiebranche sowie den Detailhandel, weitere nicht ausgeschlossen. Diese Branchen kämpfen jährlich um einen Gewinn von 0 bis 4 Prozent. Die Pharma zum Beispiel hat schnell mal das Zehnfache an Gewinn. Die können die heutigen Energiepreise noch eher verkraften. In Bern muss subito etwas passieren. Aus meiner Sicht müssen den Energiekosten kurzfristig die höchste Priorität geschenkt werden. Wir müssen unser Gewerbe schützen und halten.

Ich erwarte mehr Transparenz und Fairness. Es darf nicht sein, dass in der heutigen Lage einzelne Firmen Unmengen an Gewinn einschaufeln, und dies auf Kosten anderer Firmen. Wieder zu den Stromkosten, warum müssen in der heutigen Zeit einzelne Firmen Fantasiepreise bezahlen und andere deutlich weniger. Mit dem deutlich tieferen Preis sind die Kosten bereits gedeckt. Auch bei den Öl- und Gaspreisen herrscht absolut keine Transparenz.

Damit man aus diesen hohen Energiekosten rauskommt, ist das heutige Schlagwort Fotovoltaikanlage. Nur, auch hier sind die Preise gestiegen, die Lieferung dauert mehrere Monate. Eigener Strom wird bekanntlich nur bei Sonnenschein erzeugt und viele Hausdächer bekommen zu wenig oder gar keine Sonne. 90,4 Prozent aller Solarmodule werden in Asien produziert, dominiert von China. Da wären wir also wieder bei der Globalisierung. Gefragt sind aber Transparenz und Fairness.

Jetzt müssen wir alle daraus lernen und umdenken. Unser einheimisches Gewerbe unterstützen. Die brauchen uns mehr denn je. Danke.